Sindromul morții subite la adulți - Cum se prăpădesc misterios tineri sănătoşi | Care sunt persoanele expuse riscului

Experţii de la Colegiul Regal Australian (RACGP) explică faptul că Sindromul morții aritmice bruște, cunoscut frecvent sub numele de SADS, este "un termen generic pentru a descrie decesele neașteptate la persoanele tinere (de obicei în vârstă de 40 de ani), a căror cauză este nedeterminată sau necercetată", potrivit dailywire.com.

Au fost cazuri, în străinătate, ale unor persoane de 19-31 de ani, aparent sănătoase, care aveau o viaţă activă şi care au murit brusc.

"Lucra pentru o companie de publicitate și se descurca foarte bine", povestşte Margherita Cummins despre fiica ei, Catherine Keane, care a murit subit la vârsta de 31 de ani. "Mergea la sală și făcea 10.000 de pași în fiecare zi", completează femeia.

Ea povesteşte cum colegele de apartament ale fiicei sale au găsit-o moartă pe tânără, după ce nu mersese la micul dejun. Incidentul a avut loc anul trecut, potrivit 7news.com.au.

"I-au trimis un SMS la ora 11:20 și, când nu le-a răspuns, au verificat camera ei și au constatat că murise", relatează mama tinerei.

Prevenirea timpurie, un "pas important" în prevenirea morţii subite

O altă familie povesteşte cum și-a pierdut fiul sănătos, în vârstă de 19 ani, din cauza acestei boli misterioase, SADS, tot anul trecut, în luna aprilie.

"După cum majoritatea dintre voi știți, pe 2 aprilie 2021, ne-am pierdut în mod tragic frumosul nostru fiu și frate Liam, din cauza sindromului morții subite a adulților", se arată pe o pagină de strângere de fonduri pentru adolescent.

"Liam avea doar 19 ani, un tânăr vibrant, în formă și sănătos", mai spune familia.

"Liam avea totul în viață, învăța să conducă, aștepta cu nerăbdare concertele planificate cu prietenii săi, multe excursii cu mașina și plănuia să meargă la universitate, când totul sa sfârşit într-un mod crud", continuă postarea.

"Toate speranțele și visele lui s-au dus și ne-au fost furate și nouă!", mai spune familia.

Dr. Elizabeth Paratz, medic cardiolog de la Institutul Baker Heart and Diabetes din Melbourne, a declarat că în registrul lor "există aproximativ 750 de cazuri de persoane pe an, cu vârsta sub 50 de ani, din regiunea Victoria, cărora li se oprește brusc inima".

"Dintre acestea, la aproximativ 100 de tineri pe an nu se găseşte nicio cauză, chiar și după investigații extinse, cum ar fi o autopsie completă", a adăugat ea.

Care sunt persoanele expuse riscului morţii subite

Paratz a precizat că "cifrele au rămas în mod tragic constante de-a lungul anilor".

"Așadar, dacă există antecedente familiale, este o idee foarte bună să faceți un screening", recomandă medicul cardiolog.

Se consideră că sunt expuse riscului următoarele persoane:

1. "Prin urmare, rudele de gradul întâi (adică părinți, frați, frați, copii) ale unui individ care are o tulburare genetică aritmogenă au un risc de 50% de a avea, de asemenea, o variantă genetică pentru această afecțiune și, astfel, de a dezvolta afecțiunea respectivă", spune medicul.

2. De asemenea, orice leşin este de investigat medical.

3. Trebuie să fie atente toate persoanele care au avut sincope, convulsii în timpul efortului sau senzaţia de tresărire.

La rândul său, Medical Daily a precizat că aproximativ 210.000 de persoane "mor brusc și neașteptat în fiecare an din cauza unui stop cardiac subit în Statele Unite", citând American Heart Association.

"Deoarece SADS este adesea diagnosticat greșit sau nu este deloc diagnosticat, nu este clar câți oameni îl au", se mai arată în raport.