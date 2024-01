"Nu mă aşteptam ca în trei zile să merg!". Viaţa unei tinere de 23 de ani, salvată de neurochirurgii din Iași după o operaţie riscantă

? Operația incredibilă care a schimbat viața Valentinei ? Triumful determinării umane în fața unei tumori de 10 cm Victorie a voinței umane: Valentina, tânăra de 23 de ani care a traversat țara și toate obstacolele pentru scăpa de o tumoare de 10 cm. ?‍⚕️Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: “În urma investigațiilor efectuate, s-a detectat existența unei tumori de dimensiuni de aproximativ 10 cm.” ?Valentina PAVEL, pacientă 23 de ani Drobeta-Turnu Severin: “Nu aveți idee cât de bine, de bucuroasă și încântată sunt. Domnul doctor Eva este o minune de la Dumnezeu pe pământ și un rai pe care nu-l pot compara cu nimic. Și sunt de trei ori operată pe creier, dar domnul manager Lucian Eva mi-a salvat viața cu adevărat, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în acest spital să mă fac bine. Nu mă așteptam ca în trei zile să merg pe jos, să mă recuperez atât de tare și să fiu atât de bine. Și sunt puternică, luptătoare și cu Dumnezeu.” Valentina, o tânără de doar 23 de ani, a parcurs aproximativ 900 de kilometri pentru a avea șansa la o operație salvatoare. Diagnosticată cu o tumoare cerebrală uriașă de 10 cm, viața ei a devenit o adevărată luptă pentru supraviețuire. După două intervenții chirurgicale anterioare în clinici din țară, Valentina nu s-a dat bătută. Cu speranța în inimă și determinae în suflet, a luat decizia de a călători peste 900 de kilometri pentru a se întâlni cu neurochirurgul de excepție, Lucian EVA, care este și managerul manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Pentru Valentina, ultimii trei ani au fost o luptă continuă cu o tumoare gigant de 10 centimetri localizată în creierul său. Durerile insuportabile și simptomele grave au făcut ca viața ei să devină o adevărată provocare. Cu toate acestea, ea nu a renunțat niciodată la visul de a se recupera complet și de a trăi o viață normală. Operația pe care a avut-o de suferit a fost una extrem de dificilă din mai multe motive. Pe lângă dimensiunea impresionantă a tumorii, de 10 cm, vase importante ale creierului treceau prin această tumoare. Cu toate acestea, abilitățile remarcabile ale ecipei medicale, operația a fost un succes. După numai trei zile de intervenție, Valentina s-a dovedit a fi o adevărată luptătoare și s-a recuperat surprinzător de rapid. Se simte mai bine ca niciodată și nu poate să privească cu optimism către viitor, cu gândul că această experiență dificilă a fost doar un capitol în povestea sa de viață. Această poveste incredibilă arată cu adevărat că voința umană și determinarea pot învinge orice obstacol, iar specialiștii de la manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” au continuat să demonstreze că sunt adevărați eroi în lupta pentru viață. Valentina reprezintă un exemplu de inspirație pentru toți cei care se confruntă cu situații dificile și ne arată că nu există limită pentru puterea de a visa și de a lupta pentru viața pe care o merităm. ? Valentina PAVEL, pacientă 23 de ani Drobeta-Turnu Severin: “Opt sute și ceva de km, aproape 900 de km. S-au meritat acești kilometri, nu mai contează kilometrii. Visul meu să devină realitate. Nu aveți idee cât de mult am visat la acest vis să devină realitate și uitați aici în spital în momentul ăsta când eu vorbesc cu dumneavoastră și vă povestesc visul meu care în sfârșit a devenit realitate. Am descoperit că am o tumoare pe creier care nu se putea opera nici prin metode clasice, nici prin neurochirurgie. Soțul meu a descoperit, și soacra mea l-a descoperit pe domnul doctor Lucian EVA, și datorită lui aici sunt bine. Am văzut multe cazuri în care a descoperit că vindecă, multe tumori de 8 cm pe care le-a scos, și am zis hai cum pe a mea de 9 cm nu o pot să o scot. Și tot timpul am zis hai că pot, hai că pot. Și uite că am ajuns aici și sunt pe recuperare. Nu mă așteptam ca în trei zile să merg pe jos, să mă recuperez atât de tare și să fiu atât de bine. Și sunt puternică, luptătoare și cu Dumnezeu. Și cred tare în Dumnezeu, asta contează cel mai mult să ai încredere mare în Dumnezeu. Nu aveți idee cât de bine, de bucuroasă și încântată sunt. Mai ales că domnul manager i-a spus soacrei mele că tumoarea merge foarte bine, că a scos tot ce a putut și că mai am încă puțin să se refacă super bine. Nu mi-a fost frică acum ultima dată pentru că am spus că cu ajutorul lui Dumnezeu. Domnul doctor Eva este mâna lui Dumnezeu care mi-a salvat viața încă o dată. Și sunt de trei ori operată pe creier, dar domnul manager EVA mi-a salvat viața cu adevărat, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în acest spital să mă fac bine. Domnul doctor EVA este o minune de la Dumnezeu pe pământ și un rai pe care nu-l pot compara cu nimic din viața asta, pentru că m-a adus la viață și mă simt atât de bine după operația asta care a realizat-o acum recent, și nu aveți idee ce bine mă simt. Nu am idee să îi mulțumesc vreodată în viața asta ce a făcut pentru mine. Omul ăsta e Dumnezeu pe pământ. Le mulțumesc tuturor care mă sprijină cu cuvântul, cu vorba, cu gândul, toți, toți îi îmbrățișez și vă iubesc foarte mult. O să iau viața de la capăt, cum mă știam eu, valoare cea nouă, vindecată, și o să devin o nouă eu.” ?‍⚕️ Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: “În urmă cu aproximativ 3 ani, a avut o experiență medicală destul de nefericită, pentru că i s-a pus un diagnostic crunt la momentul respectiv, și anume de o tumoră cerebrală. Ea s-a adresat clinicii noastre pentru tratament de specialitate și face parte dintr-un segment de pacienți care nu își găsesc rezolvarea în clinicele din România sau din țările limitrofe și apelează la serviciile spitalului nostru pentru un act medical corect. În urma investigațiilor efectuate, s-a detectat existența unei tumori de dimensiuni de aproximativ 10 cm. Pentru început, s-a optat pentru un tratament chirurgical, o rezecție maximală a acestei tumori, fapt care s-a și realizat în condiții foarte bune clinic pentru pacientă. În sensul în care și-a păstrat toate funcțiile motorii și toate funcțiile psihice. A fost o operație pregătită, s-au efectuat investigații, inclusiv o angiografie, pentru că vase importante ale creierului treceau prin tumoră. Și a fost nevoie de o disecție atentă a acestor vase, astfel încât să nu fie lezate chirurgical. Faptul că a ajuns sau și-a dorit să ajungă la noi demonstrează încă o dată că Spitalul de Neurochirurgie din Iași face ce trebuie să facă un spital normal într-un sistem de sănătate corect. Adică să trateze pacienții maximal și să le ofere chiar și în situații limite o șansă, cât de mică ea, în privința bolii cu care se adresează spitalului. Faptul că reușim să ajutăm în mare parte acești pacienți li se datorează în primul rând lor, pentru că au abnegația necesară și dorința și voința de a trăi mult peste ce am putea noi face pentru acești pacienți. Știința medicală, din fericire, astăzi a evoluat enorm de mult, dar cu toate acestea există limite în ceea ce privește vindecarea pacienților. Dar pot să vă spun că în anumite situații, cum ar fi cazul despre care discuta, există șanse de vindecare la cinci ani sau de supraviețuire la cinci ani de aproximativ 75%, în condițiile în care tratamentul este corect făcut. Iar partea chirurgicală în cazul tumorilor de asemenea dimensiuni este extrem de importantă. Este extrem de importantă pentru că facilitează celelalte tratamente ulterioare care se fac și care sunt complementare tratamentului chirurgical.”