Scandal pe holul Parlamentului. George Simion i-a cerut bani unui deputat

George Simion: Domnule Bulai, dvs. ați pus 11 lei aici.

Iulian Bulai: George, am cotizat acum o lună, da? Trebuia să vorbești cu Antonio. Am dat toți banii care îi aveam în... Vrei să dau...? Uite acum am mai mulți bani. Uite, îți mai dau... Pentru românii din Cernăuți, da? Încă 200 de lei.

George Simion: Bravo! Gata! Ți-ai spălat păcatele.

Iulian Bulai: Dar, să știi că ăsta e un gest populist. Uite, îți dau bani, dar românii au au nevoie de ajutor acolo. Este nevoie de mari investiții.

George Simion: Vezi că până la urmă ai reușit să pui și tu mai mulți bani? Bravo!

George Simion şi-a făcut test anti-drog şi anunţă că dă în judecată doi parlamentari USR: ”Pe care îl mai prind, îl ard!”

George Simion a anunţat că a făcut un test anti-drog pentru a demonstra parlamentarilor USR că nu foloseşte substanţe interzise.

Simion a prezentat imagini cu el intrând și ieșind din Spitalul Obregia și o fotografie cu rezultatul analizelor, care arată că este negativ la opiacee, marijuana, amfetamine, metadonă, cocaină și alte droguri.

„Facem analizele la stat, ca să nu creadă cineva că pot fi manipulate probele.”, a spus George Simion într-o filmare publicată pe Facebook.

Simion a susținut că îi va da în judecată pe parlamentarii USR Nicu Fălcoi, pentru că l-ar fi acuzat că se droghează, și pe Dragoș Pîslaru, pentru că a spus că preşedintele AUR este plătit de Rusia.

„Nicu fălcoi și Dragoș Pîslaru de la USR și lista se va lungi. Pe care îl mai prind, îl ard.”, a mai transmis președintele AUR.

Acesta a transmis că banii primiţi de la cei doi parlamentari USR, dacă va câștiga procesele, vor fi donați către cauze sociale.