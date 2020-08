Scandal uriaș pe aeroportul Otopeni. Peste 100 de turiști, la un pas de a fi băgați în carantină

Avionul cu cei aproximativ 100 de pasageri a decolat din Barcelona aseară, în jurul orei 21.00, iar în avion oamenii au fost anunțați că nu vor sta în carantină la intrarea în țară întrucât aeronava a decolat înainte de ora 24.00. Însă, când au ajuns pe aeroportul Otopeni, aceștia au constatat că autoritățile vor să îi bage în carantină.

În acel moment, oamenii s-au revoltat și după mai bine de 2 ore de negocieri și discuții cu autoritățile, acestora li s-a dat drumul să plece acasă.

”Înainte de ora 12.00 am plecat din Spania. Noi ora 12.00 am prins-o în zbor. Nu aveam cum să mai dăm înapoi. Nu ne-a anunțat nimeni. Pilotul ne-a spus că toți cei care am zburat în momentul acela nu vom intra în carantină. Și când am ajuns aici ni s-a spus că nu contează din ce zonă venim din Spania, că vom intra în carantină. Și normal că toată lumea s-a revoltat. Au fost mulți care au semnat și au plecat.

”Ei nici nu știu ce au de făcut”

Ei nici nu știau ce au de făcut. Stăteau toți acolo, vorbeau între ei. Ne-au dat drumul într-un final, eu am plecat cu o amendă, pentru că v-am sunat pe voi, (la televiziune n.red.) și mi s-a dat amendă pentru că am făcut gălăgie, m-am revoltat și am insultat”, a declarat o pasageră a avionului.

Mai multe regiuni din Spania au fost declarate zone roșii de risc epidemiologic. Printre acestea, se numără Catalunya, Insulele Balneare și comunitatea autonomă Madrid.