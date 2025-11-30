Școlile din 13 localități din Prahova trec în online între 2 și 5 decembrie, din cauza crizei apei de la Paltinu

Publicat la 22:23 30 Noi 2025

sursa foto: Facebook / Irina Nistor

Cursurile din unitățile de învățământ din cele 13 localități prahovene afectate de criza apei generate de problemele de la acumularea Paltinu vor trece în sistem online în perioada 2-5 decembrie, a anunțat duminică seară Inspectoratul Școlar Județean Prahova, relatează Agerpres.

„Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că, în perioada 02 - 05.12.2025, în unităţile de învăţământ/unităţile conexe din localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Floreşti, Vărbilău şi Aluniş, cursurile se vor desfăşura în sistem online”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției.

Inspectoratul precizează că toate actualizările privind evoluția situației vor fi comunicate imediat unităților de învățământ, părinților și elevilor.

Tot în contextul crizei apei, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, a anunțat anterior că elevii Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” – aproximativ 1.300 de cursanți – nu vor reveni la ore marți, din aceleași motive.