Se reia circulația celor 30 de trenuri suspendate marți. CFR anunță că s-a ajuns la un angajament pentru plata datoriilor

Publicat la 16:34 21 Oct 2025 Modificat la 16:34 21 Oct 2025

"Măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată", se arată în comunicat. Foto: Agerpres

Începând de luni noaptea, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară au fost suspendate, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). Marţi dimineaţă a fost haos în gări, însă decizia de suspendare a curselor a fost anulată ulterior, pentru că s-a convenit "asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante", potrivit unui comunicat de presă.

În urma unei discuţii între conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" SA și Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, privind sumele restante, cele două companii "au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăților în conturile CFR SA, precum și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare".

"Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație.

Această colaborare demonstrează angajamentul conducerii CFR SA de a gestiona cu echilibru și responsabilitate situațiile complexe care pot afecta infrastructura feroviară națională, prin menținerea dialogului permanent și aplicarea unor soluții pragmatice, menite să protejeze interesul public și stabilitatea sistemului feroviar", notează comunicatul.

Totodată, CFR SA își reafirmă responsabilitatea socială și instituțională față de angajați, partenerii economici și publicul călător, acționând în mod constant pentru asigurarea continuității serviciilor de transport și pentru protejarea intereselor legitime ale tuturor celor implicați.

Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată și aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situații similare pe viitor.

"CFR SA rămâne consecventă principiilor de transparență, responsabilitate și stabilitate financiară, reafirmându-și rolul de partener strategic în menținerea funcționării sigure și eficiente a infrastructurii feroviare naționale, în beneficiul publicului și al economiei naționale", concide comunicatul de presă.

CFR Infrastructură amintea luni că sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei .

O astfel de problemă apăruse și în luna august, însă CFR Călători achitase atunci parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI).