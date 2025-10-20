Antena 3 CNN Actualitate Zeci de trenuri ale CFR Călători nu vor mai circula din această noapte. Lista curselor suspendate

2 minute de citit Publicat la 16:33 20 Oct 2025 Modificat la 16:33 20 Oct 2025
Peste 30 de trenuri ale CFR Călători suspendate în întreaga țară, din această noapte, după ce compania nu a achitat la timp sume restante către CFR Infrastructură. Foto: Getty Images

CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, începând de luni noaptea, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

Trenurile vor fi suspendate începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01

Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;
• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;
• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;
• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;
• R 8003: București Obor – Fetești;
• R 8005: București Obor – Constanța;
• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;
• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;
• R 3030: Brașov – București Nord;
• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;
• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;
• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;
• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;
• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;
• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;
• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;
• R 4332: Satu Mare – Oradea;
• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;
• R 4502: Siculeni – Brașov;
• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;
• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;
• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;
• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;
• R 2563: Sibiu – Sighișoara;
• R 2564: Beia Hm – Sibiu;
• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;
• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;
• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;
• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;
• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;
• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);
• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;
• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);
• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;
• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;
• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

CFR Infrastructură amintește că, la această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei .

CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

O astfel de problemă apăruse și în luna august, însă CFR Călători achitase atunci parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI).

