Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu, depus la Parlament. Fiul artistului: "Ar fi fost frumos să fie mai multă lume"

"Ar fi fost frumos să fie mai multă lume. Dar cei care au fost, au fost cei mai de preț și cei mai apropiați oameni ai lui. Asta e tot ceea ce contează, până la urmă", a declarat Victoraș, fiul regretatului artist.

"Mama a fost acolo, prima persoană după ce am aflat. M-a sunat sora mea Iulia, eu eram la munte când am aflat, alaltăieri. Am venit direct aici. Prima persoană pe care am sunat-o a fost mama. Și a fost și este în continuare lângă mine, așa cum a fost în toți acești ani, și îi mulțumesc foarte mult", a spus acesta despre Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu.

Soția și fiica lui Victor Socaciu, totul despre complicațiile post-COVID și o infecția nosocomială care ar fi dus la moartea artistului

Soția cântărețului de folk, Victor Socaciu, Brândușa, împreună cu fiica acestuia, Ana Maria, au dezvaluit, marți, că artistul ar fi decedat în urma unei infecții nosocomiale, după ce se internase pentru un drenaj la plâmâni, post-COVID.

Post-COVID, acumula lichid la plămâni, și am fost pentru trei zile să facă un drenaj. Aceasta a fost intervenția pentru care am fost. Și de acolo au apărut complicațiile", a precizat soția artistului.

"A avut multe momente în care și-a revenit. Spunea că vrea să ajungem la Bistrița pe 3 decembrie. Le spunea doctorilor că vrea să îl facă repede bine. Ar fi vrut să ajungă acolo. Voia să ajungă și pe 16 decembrie aici în București", a mai povestit aceasta.

Ana-Maria, fiica lui Victor Socaciu, le-a declarat reporterilor că nu poate da vină pentru moartea tatălui ei pe spital sau medici și că toată lumea este conștientă că în spitalele românești există bacterii nosocomiale. Se pare că celebrul cântăreț ar fi murit în urma unei infecții cu o astfel de bacterie.

