Sinteza zilei. Avocatul soților Ceaușescu: Acela nu a fost un proces, a fost o crimă!

"Sunt 30 de ani de la momentul în care a căzut comunismul, 30 de ani în care am încercat să aflăm răspunsul la întrebările esențiale, să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat atunci și să înțelegem mai bine ce am greșit în toți acei ani", a spus Mihai Gâdea, la începutul emisiunii.

Mihai Gâdea: Domnule general, când vedeți acum acele imagini ce simțiți?

Gen.(R) Constantin Lucescu: Domnule Gâdea, ce poate simți un om care participă la o crimă, care crede că prin actul lui de cruzime și al celorlalți poate deschide porțile democrației. Românul simplu. românul neacademician, spune un lucru esențial: cine seamănă vânt, va culege furtună.

N-am făcut în '89 decât să semănăm vânt. Toată lumea vorbește de un proces. Vă rog să scoateți din conotația acestei discuții cuvântul proces. Pentru a discuta de un proces, am fi avut nevoie de un rechizitoriu. Pentru a putea să avem un rechizitoriu valid, trebuia să avem incriminări, o expertiză medico-legală, pe care noi am complinit-o cu doctorul Verdeș pe care l-ați văzut că l-a prezentat colonelul Boieru și care le-a luat o tensiune. Este de râs.

Pentru a fi avut proces pentru o revoluție, trebuia să avem o revoluție. Și dacă stau bine să mă gândesc, eu sunt doar jurist - nu am calitatea de istoric, de politolog -, da, din puțina carte pe care am învățat-o, ca să avem o revoluție trebuia să am un program, o subvenție și mijloace de realizare. Am avut un singur lucru: 'ce-ai făcut în ultimii cinci ani?' și 'hai să ne batem care să punem mâna pe putere'.

Mihai Gâdea: În opinia dvs., dacă nu a fost revoluție, ce a fost?

Gen.(R) Constantin Lucescu:Lovitură de stat cu o crimă oribilă. Este opinia a mea, însă, și nu pot să-mi arog dreptul de a da un verdict definitiv. (...) După crima umană pe care noi am făcut-o am făcut a doua și cea mai importantă crimă care duce la desconsiderarea statului și a instituțiilor statului. Instituția cea mai importantă este justiția.

Toată străinătatea a criticat modul în care nu a existat proces. Iar noi am căutat în continuu să-i spunem proces. La ce să-i spunem proces? Domnul Gelu Voican, ca și rechizitoriu, făcea acele acte prim martie 1990. Păi cum am făcut noi dosar 1/90, pe 25 decembrie? Aveam elemente de premoniție? (...)

Mihai Gâdea: Când i-ați văzut pe cei din elicopter, Măgureanu, Stănculescu, Gelu Voican Voiculescu, v-ați gândit că ar putea să fie vorba chiar de soții Ceaușescu?

Gen.(R) Constantin Lucescu: Nu m-am gândit niciun moment. Ba, mai mult, am și întrebat. Colonelul Boieru primise ordin nici să nu ne băgăm, nici să nu întrebăm, nici să facem gesturi puțin ieșite din comun, pentru că putea să conducă la executarea noastră imediată.

Mihai Gâdea: V-ați dat seama că sunteți de fapt avocatul Ceaușeștilor.

Gen.(R) Constantin Lucescu: Cum să fiu avocat dacă nu aveam delegație, nu aveam nimic, iar rechizitoriul l-am încropit noi...

Mihai Gâdea: Deci, teoretic erați avocatul lui Ceușescu, dar, practic, știați că este o impostură.

Gen.(R) Constantin Lucescu: Real impostură! La momentul acela - e prima oară când o declar - mi-am dat seama cine erau teroriștii din România. Noi eram teroriști! Noi n-am respectat legea, noi n-am respectat condiția umană. Noi n-am respectat modul în care voiam să mergem spre o democrație.

Mihai Gâdea: Când spuneți 'noi', la cine vă referiți?

Gen.(R) Constantin Lucescu: La cei care am fost acolo: eu, judecătorul, procurorul. Eu îmi asum însă numai mie aceasta... Era vorba de moartea unui om - cum puteam să primesc un ordin pentru care nu aveam niciun act care să justifice moartea? Sau să justifice o infracțiune?

