Demonstrație în premieră: Alarme și gaz pentru protecția documentelor, la Biblioteca Academiei Române

Antena 3 CNN a filmat în premieră sistemul de alarme care se montează în aceste zile pentru a proteja comoara din depozitele de la Biblioteca Academiei. Sistemul e gata în proporție de 70% și nu e sigur dacă se mai alocă bani pentru finalizarea lucrărilor.

Directorul îl invită pe Marcel Ciolacu să vină să vadă ce comoară se ascunde în depozite, dacă tot a fost la Athos. Aici e Athosul cultural al României, spune directorul.

În caz de incendiu, dacă s-ar declanșa un sistem de stingere cu apă, toate aceste cărți valoroase, manuscrise de sute de ani, s-ar face praf. Nu s-ar mai putea salva deloc, pentru că apa ar distruge totul. De aceea, acum s-au schimbat sistemele. Un astfel de sistem există și la Serviciul Român de Informații, pentru a proteja documentele clasificate ultra-secrete care se țin în arhivele SRI. 

”Dacă vreți, începem cu documentele de la Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun. Aici sunt toate cutiile cu peceți. Pecetea cea mai mare este a lui Ștefan, iar celelalte sunt pecețile boierilor. (...) Ar fi trebuit ca fiecare din documentele astea să poată să stea desfăcute ca să nu se degradeze. Dar eu lucrez aici de vreo 40 de ani și în 40 de ani nu s-a întâmplat nimic”, a declarat o angajată a Bibliotecii.

”În anul 2000, cu surprindere am constatat și eu când s-a proiectat, s-a pus instalație de stingere a incendiului cu apă. Ne-am străduit acum un an jumate să facem rost de niște bani.

Am făcut rost de o sumă de 20 de milioane ca să dăm drumul la această instalație de stins incendiul. Bani nefiind în totalitate, anul trecut am hotărât să încheiem contractul pentru toată lucrarea și în 2023 ni s-au dat 10 milioane, urmând ca în anul 2024, în baza unui credit de angajament al Ministerului de Finanțe să ne dea banii încontinuu.

Din păcate, anul trecut i-am primit, am făcut din lucrare aproape 60% și am plătit lucrarea. Continuăm această lucrare, dar din cauza restricțiilor, deși am vorbit cu dl. ministru Boloș, nu au avut posibilitatea să dea 10 milioane, un fleac pentru tezaurul care se găsește aici.

Eu sper că totuși până la rectificare, când vom termina această lucrare, să primim și acești bani și vă mulțumesc anticipat că sunteți prima televiziune care încearcă să vină să vadă cum se protejează acest tezaur”, a declarat prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general.

Așa arată depozitul în care se află peste 6.000 de cărți și manuscrise românești. În mod normal, într-o bibliotecă occidentală, astfel de cărți valoroase stau pe orizontală, în cutii, nu așa ca în biblioteca noastră. Dar mai e mult până departe.