39 de persoane, „uitate” de autorități în carantină. Oamenii au protestat în prima zi de Paște

Oamenii au fost ținuți și după cele 14 zile pentru că nu le-au venit rezultatele la teste.

“Sunt unele persoane care sunt în hotel și de 19 zile. Miercuri, ne-au fost luate probe pentru coronavirus și ni s-a spus că în 24 de ore vor veni rezultatele. Au trecut cinci zile și nimic. Nici măcar nu ni s-a spus că au ieșit neconcludente, ca să le repetăm! Am fost asigurați că e situație de urgență și se lucrează în fiecare zi, să stăm liniștiți”, explică una dintre persoanele carantinate, potrivit Libertatea.

Supărați, oamenii au protestat și au refuzat apa pe care au primit-o.

“O să protestăm fiecare cum putem. Nu părăsim incinta, dar ieșim afară, pe holuri, la balcoane, la geamurile din mansardă. Vrem să fim auziți. Nu am luat legătura cu toate persoanele cazate aici, fiindcă nu am ieșit din camere, dar, slavă Domnului, am înțeles că nimeni nu are simptome de coronavirus”, a încheiat femeia.