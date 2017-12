Adevărul despre averea familiei Maleon care s-a sinucis la Iași. Ce s-a descoperit în hârtii

O privire mai atentă în declarațiile de avere din ultimii ani ale familiei ieșene Maleon scoate la iveală o serie de lucruri interesante.

Familia Bogdan și Anda Maleon nu era o familie chiar înstărită. Dimpotrivă. Potrivit celei mai recente declarații de avere, din vara acestui an, cei doi soți dețineau jumătate dintr-o casă, în Iași, un autoturism Seat Ibiza din 2012 luat prin credit auto, ceva mai mult de 12.000 de euro în conturi, dar aveau și datorii de patru ori mai mari, respectiv 67.000 de euro.

Un fapt interesant diferă în ultima declarație de avere a fostului șef al BCU Iași. Soția nu a mai câștigat niciun leu în ultimul an. Dacă acum un an, în 2016, doamna Maleon câștiga circa 20.000 de euro pe an, iar în urmă cu doi ani, circa 9.000 de euro, în 2017, niciun euro. Banii în casă i-a adus șeful BCU, circa 35.000 de euro.