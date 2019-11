Alertă în București: Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane (VIDEO)

foto: Facebook/ Poliția Romana

Un bărbat înarmat cu un cuțit, ce avea lama de peste 30 de centimetri, a amenințat mai multe persoane, într-o zonă aglomerată din Capitală, vineri seară.

Atacatorul a fost imobilizat rapid de doi polițiști rutieri, susține Sindicatul Europol.

În imaginile postate de Sindicatul Europol se poate observa cum doi agenți rutieri au intervenit de urgență. Persoana este cunoscută cu afecțiuni psihice și a fost amendată cu 1300 de lei.

„Având in vederea filmarea difuzată in spațiul public, în care apare un bărbat care avea asupra sa un cuțit și care a fost imobilizat de politistii din cadrul Brigăzii Rutiere facem următoarele precizări:

La data de 22.11.2019, in jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona Piata Unirii, au fost sesizați de către doua persoane, cu privire la faptul ca un bărbat care se afla în zona , ar avea asupra sa un cuțit.

Politistii s-au îndreptat in direcția indicată, moment in care au observat bărbatul la care au făcut referire cele doua persoane și au constatat ca avea asupra sa, într-o sacoșă, un cuțit cu lama de aproximativ 30 de cm. La momentul interceptării persoana in cauza s-a tăiat la mâna, întrucât a încercat sa ascundă cuțitul pe mâneca hainei. Politistii au procedat de îndată la imobilizarea acestuia, solicitându-se totodata prezenta unei ambulante in vederea acordării de îngrijiri medicale. Barbatul a fost consultat la fata locului de către echipa medicală, nefiind necesara acordarea de îngrijiri medicale ori transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Bărbatul a fost sancționat de politistii Brigăzii Rutiere cu amenda in cuantum de 1300 lei pentru refuz de legitimare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, se precizează în comunicatul BPR.