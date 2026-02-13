Amendă de 607,5 lei pentru șoferii care circulă cu numerele de înmatriculare murdare

Șoferii care circulă cu plăcuțele de înmatriculare murdare sunt amendați FOTO: Getty Images

Șoferii care circulă cu plăcuțele de înmatriculare murdare, acoperite de gheață, zăpadă sau noroi riscă amenzi ce pot depăși 600 de lei.

Potrivit prevederilor din Codul rutier, citate de avocatnet.ro, conducerea unui vehicul ale cărui numere de înmatriculare nu pot fi citite clar constituie contravenție.

Mai exact, dacă plăcuțele sunt deteriorate, murdare ori acoperite astfel încât împiedică identificarea numărului, polițiștii pot aplica sancțiuni din clasa I de amenzi. Acestea înseamnă două sau trei puncte-amendă, echivalentul a 405 sau 607,5 lei.

Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care pe plăcuțele de înmatriculare sunt montate folii sau alte dispozitive care obstrucționează citirea numerelor, ori dacă acestea nu respectă standardele legale în vigoare.

Conform Regulamentului de aplicare a Codului rutier, șoferii au obligația să verifice funcționarea sistemului de lumini și semnalizare și să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului. De asemenea, plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ale mașinii, tractorului agricol ori forestier și ale remorcii trebuie să fie curate și vizibile în orice moment.

Totodată, legea prevede că încărcătura unui vehicul trebuie așezată și fixată corespunzător, astfel încât să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii (ochi de pisică) sau plăcuțele de înmatriculare.

În sezonul rece, când zăpada și noroiul pot acoperi rapid numerele de înmatriculare, șoferii sunt sfătuiți să verifice frecvent starea acestora pentru a evita amenzile și eventualele probleme în trafic.

Șoferii care circulă cu maşinile murdare riscă amenzi

Conducătorii auto din România care circulă cu maşinile necurăţate şi murdăresc carosabilul riscă sancţiuni foarte mari şi chiar respingerea la Inspecţia Tehnică Periodică (ITP). Autorităţile atrag atenţia că mizeria şi noroiul depuse pe caroserie, roţi sau parbriz pot afecta siguranţa rutieră şi pot ascunde defecte importante ale autoturismului.

De asemenea, este obligatoriu ca numărul de înmatriculare, luneta, parbrizul, farurile şi stopurile să fie întotdeauna curate, pentru a asigura o vizibilitate optimă. În caz contrat, amenda pentru un vehicul murdar sau care nu este întreţinut corespunzător poate fi între 1485 lei şi 3300 de lei, în funcţie de situaţie.