Analiză: Românii au cumpărat mai puţine locuinţe în 2026 faţă de 2025. Oraşul în care scumpirile şi inflaţia s-au resimţit cel mai mult

Analiză: Românii au cumpărat mai puţine locuinţe în 2026 faţă de 2025. Foto: Getty Images

La nivel național, vânzările de apartamente au scăzut cu 9% în primele 6 luni 2026, faţă de aceeaşi perioadă din 2025, semn că piața rămâne prudentă, pe fondul inflației, al costurilor ridicate de finanțare și al presiunii asupra veniturilor reale, se arată într-o analiză realizată de Colliers. Pe piaţa imobiliară, criza s-a resimţit cel mai mult la Cluj-Napoca, unde tranzacţiile au scăzut cu 16%. Iașiul a coborât cu 11%, iar Bucureştiul cu 2%.

"Piața rezidențială din București a recuperat o mare parte din startul slab de la începutul anului și a încheiat primul semestru cu doar 2% mai puține tranzacții cu apartamente față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor analizate de Colliers. În paralel, dezvoltatorii accelerează pregătirea de proiecte noi, după ce suprafața utilă autorizată pentru clădiri rezidențiale în București a crescut de 3,6 ori în primele cinci luni, cel mai bun ritm din ultimii cinci ani. La nivel național, vânzările de apartamente au scăzut cu 9%, semn că piața rămâne prudentă, pe fondul inflației, al costurilor ridicate de finanțare și al presiunii asupra veniturilor reale. Totuși, interesul pentru cumpărarea unei locuințe se menține ridicat, inclusiv conform celor mai recente date Eurostat privind intenția de cumpărare.

Dinamica a fost însă diferită în marile centre regionale. Cluj-Napoca, una dintre cele mai scumpe și mai mature piețe rezidențiale din România, a înregistrat o scădere de 16% a tranzacțiilor cu apartamente în primele șase luni, iar Iașiul a coborât cu 11%. În schimb, Timișoara a avut o evoluție ușor pozitivă, cu un avans de 3% față de prima jumătate a anului trecut. Diferențele arată că piața nu se mișcă uniform, iar accesibilitatea, nivelul prețurilor, oferta disponibilă și structura cererii locale cântăresc tot mai mult în ritmul tranzacțiilor", se mai arată în analiza Colliers.

58% dintre clienţi au cumpărat cu credit

Ponderea achizițiilor prin credit ipotecar s-a menținut la aproximativ 58% din total, un nivel similar cu cel de anul trecut. Acest nivel arată că, deși finanțarea rămâne scumpă, creditul continuă să susțină o parte importantă a pieței, iar unii cumpărători s-au adaptat la noul nivel al dobânzilor.

Presiunea pe bugete rămâne însă ridicată. Prețurile locuințelor au continuat să crească, în general, mai lent decât inflația, dar și salariile au avut o evoluție similară, astfel că accesibilitatea reală nu s-a îmbunătățit semnificativ.

Piața devine mai selectivă, iar cumpărătorii compară mai atent proiectele disponibile înainte de a lua o decizie. Prețul rămâne important, dar contează tot mai mult și accesul la transport public, timpul petrecut în trafic, eficiența energetică, calitatea construcției, apropierea de servicii de strictă necesitate și costurile ulterioare de locuire. Astfel, proiectele care nu au o poziționare clară sau nu răspund unei nevoi reale de piață vor avea nevoie de mai multă flexibilitate comercială pentru a susține ritmul de vânzare, mai susţine sursa amintită.

Criterii importante la achiziţie

În București, infrastructura de transport va influența tot mai mult harta dezvoltărilor rezidențiale în următorii ani. Extinderea rețelei de metrou, modernizarea unor linii de tramvai, investițiile în infrastructura rutieră și conectivitatea mai bună între zonele periferice, semicentrale și marile centre de birouri pot schimba atractivitatea unor cartiere și pot deschide noi zone pentru proiecte rezidențiale.

Astfel, dezvoltările care combină accesul bun la transport cu servicii, spații verzi, eficiență energetică și o poziționare clară vor avea un avantaj competitiv mai puternic.

"Diferențierea nu mai este doar o discuție de marketing, ci devine o condiție pentru absorbție. Cumpărătorii sunt mai atenți, compară mai mult și iau în calcul nu doar prețul apartamentului, ci costul complet al locuirii. În următorii ani, infrastructura de transport va redesena harta atractivității rezidențiale în București.

Zone care astăzi sunt percepute ca secundare pot deveni mult mai interesante dacă vor avea acces mai bun la metrou, tramvai sau infrastructură rutieră, iar dezvoltatorii care înțeleg aceste schimbări din timp vor avea un avantaj clar”, afirmă Gabriel Blăniță, Director, Valuation & Advisory Services la Colliers România.

Ce influenţează piaţa imobiliară

Pe termen scurt, evoluția pieței rămâne strâns legată de contextul macroeconomic. Finanțarea este încă scumpă, iar o revenire mai vizibilă a creditării depinde de scăderea inflației și de momentul în care dobânzile vor începe să se ajusteze mai clar. În paralel, deficitul bugetar a arătat semne de îmbunătățire în primele luni ale anului, dar consolidarea fiscală rămâne un proces lung și dificil, cu efecte asupra consumului și investițiilor. În aceste condiții, o revenire economică vizibilă nu este așteptată mai devreme de 2027, însă piața rezidențială poate pregăti încă din 2026 fundația unui nou ciclu, mai selectiv și mai atent la calitate.

Pe termen mediu, consultanții Colliers consideră că fundamentele pieței rămân favorabile, în condițiile în care Bucureștiul și marile centre urbane continuă să aibă nevoie de locuințe noi, bine conectate și eficiente.

În același timp, oferta limitată, autorizarea dificilă din anii anteriori și cererea latentă acumulată pot menține presiunea asupra prețurilor, mai ales în proiectele bine poziționate. Piața traversează astfel o etapă de recalibrare, potrivit analizei Colliers.