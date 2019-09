Andrei a venit de la școală extrem de supărat. Avusese toată tema înroșită de învățătoare. Când s-a uitat mai bine, tatăl său a înțeles adevărul. „Aici a greșit de fapt copilul”

Foto: Facebook

Andrei este elev în clasa a III-a, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, din Suceava. Într-o zi, băiatul a venit de la școală extrem de supărat, cu toată tema înroșită de învățătoare.

Când s-a uitat mai bine, tatăl și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a postat imediat pe Facebook.

„Romania, tara in care sistemul de invatamant a devenit un mare “business” . Ce a gresit Andrei in acel test? Practic, nimic, a gresit doar prin faptul ca nu face ce fac mai mult de jumatate din colegii lui: pregatire cu doamna invatatoare.

Aceste lucruri se intampla in Suceava la clasa 3A, Liceu Pedagogic, la doamna învățătoare Patras Camelia.

Nu vreau sa spun scopul acestor lucruri, cred ca va imaginati.

Pe pagina 2 deja a trecut la paranteză [ si(.

Sunt curios daca se va sesiza cineva si daca aceasta este materie de clasa a 3-a.

Si de curiozitate 3+3= 2×3 sau 3×2 ? Pe prima pagina”, a scris tăticul pe pagina sa de Facebook.

Contactată telefonic, învăţătoarea a declarat că nu-şi pregăteşte elevii de la clasă în afara orelor de program şi că nu a greşit atunci când i-a corectat elevului tema pentru acasă. Camelia Pătraş a arătat că a fost nevoită să intervină pentru că elevul nu a respectat cerinţele exerciţiilor. „Cei care predăm în învăţământ ştim că în cazul de faţă 2x3 înseamnă de două ori să-l adunăm pe trei. Nu este de 3 ori 2, adică 2+2+2. 2x3 înseamnă de câte ori se repetă acel termen. De două ori se repetă 3. Adică 3+3. 3x2 ar fi înseamnt de trei ori să-l adunăm pe 2. Aceasta era cerinţa exerciţiului. Eu nu am spus că 2x3 şi 3x2 nu fac 6. Nu am tăiat rezultatul. Trebuia să scrie corect sub formă de înmulţire. Este pe temă acasă, nu este un test ”, a arătat învăţătoarea, potrivit Adevărul.