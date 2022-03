Atac terorist lângă circuitul de Formula 1 de la Jeddah

Incidentul a avut loc chiar în timpul sesiunilor de antrenamente de vineri. În acest moment conducerea Formulei 1 monitorizează situația, existând pericolul ca evenimentul să fie anulat.

Potrivit Arab News, un atac al grupării șiite Houthi din Yemen a vizat un terminal de distribuţie a produselor petroliere din Jeddah. Incendiul este acum sub control şi nu s-au semnalat victime.

Comentând situația, F1 a declarat: "Poziția în acest moment este că așteptăm informații suplimentare din partea autorităților cu privire la ceea ce s-a întâmplat".

Magnitudinea exploziei a fost atât de mare, încât pilotul Red Bull, Max Verstappen, și-a întrebat echipa dacă mașina sa a luat foc, în timp ce rula pe circuit.

?| BREAKING: A few minutes ago, there was another attack on Aramco's facilities in Jeddah. Unconfirmed footage below:pic.twitter.com/jFjfNpf3UO