Bărbatul fără adăpost venea mereu la spitalul din Iași. Deși trebuia operat de urgență, el refuza de fiecare dată. Motivul dureros din spatele acestei drame

Foto: Pixabay.com

Bărbatul fără adăpost venea mereu la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Deși trebuia operat de urgență, din cauza unei fracturi la picior, el refuza de fiecare dată. Motivul din spatele acestei drame este însă unul de-a dreptul dureros.

Omul de aproximativ 40 de ani își pune viața în pericol doar pentru a reveni la unitatea medicală, unde poate primi hrană și un pat. Conducerea spitalului susține că odată cu începerea sezonului rece astfel de cazuri devin din ce în ce mai frecvente.

„În urma constatării unei fracturi la picior, pacientului i s-a pus ghips. Odată la câteva zile acesta se reîntoarce la spital, cu ghipsul rupt. Folosește acest fapt ca pretext de a mai sta câteva zile în spital. Medicii de la Ortopedie au încercat în nenumărate rânduri să-l convingă să se opereze, însă bărbatul refuză. Am fost nevoiți să-l internăm în spital pentru mai multe zile deoarece în cazul unei fracturi pacientul are nevoie de medicamente anticoagulante. Acestea se eliberează sub prescripție medicală eliberată de medicul de familie. Bărbatul nu are medic de familie, așa că a trebuit să-i administrăm medicamentația în spital, pentru a nu i se agrava problema medicală”, punctează prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, potrivit BZI.