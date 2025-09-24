Bolojan spune că nu trebuie crescută vârsta standard de pensionare, dar „trebuie eliminate excepțiile”

Ilie Bolojan consideră că nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în ţara noastră, ci că este necesar să fie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate FOTO: Colaj Hepta/ Getty Images

Şeful Executivului a abordat, miercuri, şi subiectul pensionărilor din România. Ilie Bolojan consideră că nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în ţara noastră, ci că este necesar să fie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate. De asemenea, premierul vizează o reformă şi la ajutoarele sociale.

Prim-ministrul a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă este necesară o creştere a vârstei de pensionare generale în România în următorii ani.

”Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una din problemele mari pe care le are România este că veniturile pe care le colectăm la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Aceasta este realitatea. Cu cât vom avea mai mulţi oameni care vor lucra în România, cu cât ei vor câştiga mai bine, cu cât firmelor le va merge mai bine şi, în general, oamenii vor avea mai multe oportunităţi, fără să creştem impozitele, vom avea deci o bază de impozitare mai mare şi vom putea să asigurăm servicii de sănătate, de educaţie şi aşa mai departe mai bune”, a afirmat Ilie Bolojan, care a continuat:

”Gândiţi-vă că, între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi sau prin diferite excepţii au ieşit în pensie sau nu lucrează sau unii sunt plecaţi în străinătate, dar nu sunt implicaţi în economia directă a României”.

Măsuri pentru atragerea oamenilor în câmpul muncii

”Prin urmare, ceea ce trebuie să facă orice guvern pentru a avea mai mulţi oameni în economie este să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie.

Şi atunci trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate şi să creştem vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că noi avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani.

Asta este o măsură foarte importantă, e o măsură de echitate socială, e o măsură de sustenabilitate economică şi e o măsură care ţine cont de stabilitatea sistemului de pensii în anii următori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Vrea reformă şi la ajutoarele sociale

"Nu este normal să avem o durată a ajutorului de şomaj de un an de zile. Gândiţi-vă că în marile oraşe din România şi în zonele metropolitane, la o distanţă de 20-30 de kilometri, practic nu ai cu cine lucra şi în orice mare oraş se organizează târguri de angajarea forţei de muncă, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenţionează să meargă.

Prin urmare, nu există nicio justificare să menţinem în continuare o durată a şomajului de un an de zile şi unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a mai punctat Ilie Bolojan.