Cadou de suflet pentru copiii defavorizaţi! Gestul impresionant făcut de un copil din Oradea

Pasionat de lectură Andrei, elev în clasa a V-a, vrea să le dea şi copiilor din mediul rural ocazia să descopere fascinanta lume a cărţilor.

"Mai întâi m-am gândit să donez din cărţile mele, cărţi pe care le-am citit sau pe care le mai am, dar am realizat că nu am destule cărţi să pot dota o bibliotecă, măcar una. Aşa că am cerut ajutorul copiilor de vârsta mea şi nu numai", a spus Andrei Popovici.

Prima bibliotecă unde Andrei a donat cărţi este cea de la biserica din Sânlazăr.

În localitate sunt peste 50 de copii, care învăța la școala din comuna, pentru că în sat școala a fost desființată. De bibliotecă nici nu poate fi vorba. Peste 200 de volume au ajuns aici.

Ideea lui Andrei a fost susţinută atât de părinți, cât și de profesori, încă din prima zi.

"E nevoie de carte pentru că e o hrană spirituală şi pentru că o carte întotdeauna deschide un drum şi ajută un om să facă un pas în faţă în viaţă", a adăugat Radu Popovici, tatăl lui Andrei.

Andrei vrea ca iniţiativa lui să devină tradiţie, iar an de an să preia cărţi de la cei ce au şi să le împartă celor ce au nevoie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal