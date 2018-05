Carmen Dan, despre decizia procurorilor în cazul jafurilor de la Sineşti: Am sesizat o stare de fapt ce m-a nemulţumit

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, că a fost nemulţumită de faptul că procurorii nu au dat curs propunerilor făcute de poliţişti în cazul celor patru suspecţi de jafurile comise la Sineşti, fiind de părere că poate exista o îmbunătăţire a relaţionării dintre Poliţie şi Parchet.



Întrebată dacă a avut discuţii cu Ministerul Public despre atitudinea procurorilor în cazul suspecţilor în cazul jafurilor de la Sineşti, ea a precizat: "Eu nu vreau să se înţeleagă greşit. Eu am sesizat o stare de fapt care pe mine, ca ministru, m-a nemulţumit, pot să spun, dar este o stare de fapt. Să ai reţinute patru persoane care să plece acasă, e adevărat, sub control judiciar nu înseamnă că ne-am atins scopul. Şi eu îmi doresc ca din acest punct de vedere să existe o bună comunicare şi o bună relaţionare între Poliţia Română şi Parchet. Nu acuz că nu există, însă trag un semnal de alarmă şi precizez că ea poate fi îmbunătăţită. (...) Am expus o situaţie de fapt în care am avut patru suspecţi, am solicitat reţinere şi ei au plecat acasă".



Ministrul a fost audiat marţi în Comisia de apărare de la Senat, Carmen Dan declarând, referitor la cazul furturilor de la Sineşti, că a existat o statistică încă din anul 2015.



"Fac precizare şi cred că este important să cunoaştem, referitor la Sineşti, (...) în situaţia furturilor din acea zonă şi a celor cu mod de operare pe înţepatul roţilor avem o statistică începând din anul 2015. (...) În anul 2015, am avut 30 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, două tentative tot prin înţeparea roţilor. 2016 - 33 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, nicio tentativă. 2017 - 47 de furturi, patru prin înţeparea roţilor şi 10 tentative, tot prin înţeparea roţilor. În primele trei luni ale anului 2018 au existat trei furturi, niciunul prin înţeparea roţilor şi o tentativă de furt prin înţeparea roţilor, ultima prezentată în mass-media", a explicat ministrul.



Ea a adăugat că, anul trecut, în perioada mai - august, pentru reducerea infracţionalităţii "pe raza comunei Sineşti a fost instituită zonă specială de siguranţă publică".