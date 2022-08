Carmen Tănase vrea să facă bani din TikTok: "În loc să mă plimb la Monaco, eu aș vrea să fac asta cu banii obţinuţi. Am un model"

Primul său video pe Tik Tok a devenit viral, a ajuns la 4,9 milioane de vizualizări. Vedeta se bucură de comunitatea ei de peste 350.000 de urmăritori, dar și de aproape două milioane de aprecieri.

Actriţa a mărturisit că dacă ar câștiga bani din activitatea sa de pe această reţea de socializare ar construi un adăpost pentru animale. Deși este virală pe TikTok, monetizarea nu este posibilă în România.

Cel mult, influencerii pot primi sub formă de donații în live-uri sau promovând produsele unor branduri.

"Să se monetizeze mai repede (pe TikTok - n.r.) că deja s-a pierdut timp. Ce să fac cu banii? O să zic acum ceva și lumea o să zică: Du-te, hai pleacă de aici! Îi dau. Ce să fac? Îi dau cui are nevoie.

Adăpostul de câini este visul meu să fac la un moment dat în viața asta. Chit că l-oi face la 80 de ani, dacă îi apuc. Las mai departe cuiva să se ocupe. Bine, eu aș vrea să fac mai multe lucruri. Asta este cel mai la îndemână pentru un buget mărișor, dar cât de cât accesibil.

Dar, așa, am în cap să fac un așezământ, că nu pot să-i zic azil, pentru bătrâni, cum nu a mai fost vreodată. Așa cum și un adăpost de câini cum nu a mai fost vreodată în România.

Adică eu am în cap, capul meu lucrează tot timpul. Bani nu am”, a declarat Carmen Tănase, potrivit ego.ro.

"Aș putea să conving oamenii să dea bani, să doneze, dar aș vrea să fie făcut de mine. Aș vrea cu banii mei. (...) Adică să aduc eu acești bani și în loc să mă plimb la Monaco sau ce știu eu pe unde, unde se plimbă lumea cu bani, aș vrea să fac asta”, a spus Carmen Tănase.

Vedeta are în cercul său de prieteni un model pe care dorește să-l urmeze. Și anume, o prietenă bună care are în grijă cai și care face asta singură, fără vreun ajutor.

"Am un model. Am o prietenă care nu are niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere și în loc să se ducă să își bea cafeaua oriunde vrea ea, să se întoarcă cu avionul personal, are un adăpost de cai amărâți și ea se duce acolo și rânește la cai, îi oblojește și îi adună și pentru mine ea este model din punctul ăsta de vedere. O respect din tot sufletul pentru chestia asta.

Dacă se monetizează Tik Tok-ul nu mai am nicio problemă. Că e plin. Eu mi-am făcut contul dintr-o glumă. Eu crezând că Tik-Tok-ul e ceva pentru copii mici, la cum sună, nu am știut că este și pentru oameni mari.

Dintr-o glumă, la o emisiune, mi-a făcut o domnișoară contul, că eu nu știu nici parole, nimic, sunt praf. Și tot dintr-o glumă am zis că dacă intru "îi sparg" și i-am "spart".

Am 4,9 milioane de vizualizări la primul video. M-a luat și pe mine prin surprindere. Așa că și din asta aș putea face bani, nu? Cred că o să vină toți câinii la adăpostul ăla, nu o să dau niciunul afară că mai bine ca la adăpostul ăla nu o să fie nicăieri", a mai povestit actrița.