Ce pensie are Viorel Lis. Soţia lui l-a dat de gol

Fostul primar al Capitalei are grave probleme financiare şi nu de ieri sau de astăzi.

Viorel Lis îşi permite cu greu să-şi achiziţioneze toate medicamentele şi să-şi facă toate investigaţiile medicale. Ca să facă rost de bani, soţia lui a vrut să-i vândă costumele pe care fostul edilul al Capitalei nu le mai poartă.

„Nu am simţit penibilul acestei situaţii. Eu când mă duc la farmacie şi nu pot să-i cumpăr toate pastilele lui Viorel, nu e umilitor?! Nu vând hainele ca să mă duc cu unul tânăr să-i cheltuiesc, tot pentru Viorel o fac. El face analize care pornesc de la 700 de lei. Un RMN costă 1500 de lei. Ştiţi cât are el pensie? Ia în total 3.000 de lei. 2.000 de lei de peurma funcţiei pe care a deţinut-o şi încă 1.000 de la revoluţionari (n.r. asociaţia revoluţionarilor). Şi eu îmi vând maşina. Nu-mi mai permit să achit impozitul la ea. Pe noi nu ne ajută nimeni. Eu nu am părinţi, Viorel nu are. Eu o am doar pe bunica mea", a povestit Oana, la Antena 1.

Fostul primar al Capitalei a explicat că într-adevăr veniturile lui sunt mici comparativ cu nevoile, dar chiar şi aşa nu este dispus să-şi vândă costumele pe care le purta pe vremea când ocupa fotoliul de edil.