Ce riști dacă pui ghivece cu flori pe scara blocului. Legea care interzice depozitarea obiectelor pe casa scării

Ghivece cu plante pe scări. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ghivecele cu flori, bicicletele, cărucioarele sau alte obiecte lăsate pe casa scării pot părea, la prima vedere, simple lucruri depozitate temporar. În realitate, legislația privind apărarea împotriva incendiilor impune ca traseele de evacuare să rămână practicabile și să nu fie blocate de obiecte care pot îngreuna ieșirea din clădire sau accesul echipelor de intervenție.

Regulile sunt importante mai ales în cazul blocurilor, unde casa scării reprezintă una dintre principalele căi de evacuare în cazul unui incendiu. Din acest motiv, amplasarea unor obiecte în aceste spații comune nu ține doar de regulile stabilite de asociația de proprietari, ci și de normele privind securitatea la incendiu.

Amendă pentru locatarii care pun ghivece cu flori pe scara blocului

Un ghiveci cu flori nu înseamnă automat că proprietarul va primi o amendă. Legislația nu stabilește o sancțiune specială pentru simplul fapt că un locatar are un ghiveci pe casa scării.

Problema apare atunci când obiectele amplasate pe scară reduc spațiul liber necesar evacuării, blochează traseul sau pot împiedica intervenția pompierilor. Normele generale de apărare împotriva incendiilor interzic blocarea căilor de acces, evacuare și intervenție cu materiale care reduc lățimea ori înălțimea liberă de circulație sau care prezintă pericol de incendiu ori explozie.

H.G. nr. 537/2007 stabilește contravenții pentru încălcarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. Printre faptele sancționate se află reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, precum și încuierea sau blocarea ușilor ori a altor căi destinate evacuării. Pentru aceste fapte, amenzile pot ajunge la 2.500 de lei.

De asemenea, aceeași hotărâre prevede sancțiuni pentru depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de incendiu în casele scărilor din construcții civile.

Prin urmare, un proprietar nu trebuie să interpreteze regula ca pe o interdicție absolută privind florile. Ceea ce contează este modul în care sunt amplasate ghivecele și dacă acestea afectează o cale de evacuare, reduc spațiul de circulație sau creează un risc pentru securitatea la incendiu.

Într-un bloc în care mai mulți locatari își lasă ghivecele pe trepte, pe palier sau în apropierea ușilor, spațiul liber poate fi redus semnificativ. Într-o situație de urgență, aceste obiecte pot deveni obstacole pentru persoanele care încearcă să părăsească rapid clădirea.

Legea care interzice depozitarea obiectelor pe casa scării

Regula principală se regăsește în normele generale de apărare împotriva incendiilor. Potrivit prevederilor în vigoare, în casele scărilor, pe coridoare și pe alte căi de evacuare este interzisă depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte atunci când acestea pot împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor ori accesul personalului de intervenție.

Aceleași norme prevăd că este interzisă blocarea căilor de acces, evacuare și intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită.

Regula are un scop clar. În cazul unui incendiu, fumul poate reduce foarte rapid vizibilitatea, iar locatarii trebuie să poată ajunge fără obstacole către ieșire. În același timp, pompierii trebuie să poată utiliza casa scării și celelalte trasee pentru a ajunge la persoanele aflate în pericol.

Casa scării este, de regulă, o parte comună a condominiului. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor reglementează modul în care proprietarii folosesc și administrează aceste spații comune.

Faptul că un spațiu este comun și că locatarii au convenit între ei să îl folosească pentru depozitarea sau decorarea cu anumite obiecte nu înseamnă că pot fi încălcate regulile de securitate la incendiu.

Astfel, asociația de proprietari poate stabili reguli privind folosirea spațiilor comune, însă acestea trebuie să respecte legislația. O hotărâre a asociației nu poate transforma o cale de evacuare într-un spațiu de depozitare și nu poate permite blocarea acesteia.

În cazul ghivecelor cu flori, situația trebuie analizată în funcție de amplasarea lor. Un ghiveci mic care nu afectează traseul de evacuare nu este aceeași situație cu mai multe recipiente voluminoase amplasate pe trepte sau pe un palier îngust.

De aceea, regula esențială pentru locatari este ca orice cale de evacuare să rămână liberă, accesibilă și utilizabilă în condiții de siguranță.

Biciclete, cărucioare și alte obiecte pe care nu ai voie să le lași pe casa scării

Aceleași reguli se aplică și altor obiecte pe care locatarii obișnuiesc să le lase în spațiile comune ale blocului. Printre acestea se pot afla:

biciclete și trotinete;

cărucioare pentru copii;

ghivece și suporturi pentru flori;

mobilier sau obiecte de mobilier;

cutii și materiale depozitate temporar;

încălțăminte, suporturi sau alte obiecte personale;

materiale combustibile sau alte obiecte care pot crește riscul de incendiu.

Nici în acest caz nu înseamnă că fiecare obiect din lista de mai sus este interzis în orice situație, indiferent de locul în care este amplasat. Criteriul esențial este dacă obiectul împiedică sau îngreunează evacuarea ori accesul echipelor de intervenție.

De exemplu, o bicicletă lăsată într-o zonă de trecere poate deveni un obstacol important în timpul unei evacuări. Același lucru se poate întâmpla în cazul unui cărucior pentru copii, al unor cutii sau al unui grup de ghivece amplasate pe un palier.

O atenție deosebită trebuie acordată obiectelor combustibile. Depozitarea unor materiale care pot favoriza dezvoltarea unui incendiu într-o casă a scării poate reprezenta un risc suplimentar, deoarece fumul și flăcările pot afecta tocmai traseul pe care locatarii ar trebui să îl folosească pentru evacuare.

În cazul unui incendiu, un obiect care pare inofensiv în condiții normale poate deveni un obstacol pentru persoanele care încearcă să iasă rapid din clădire sau pentru pompierii care urcă spre apartamentele afectate.

Prin urmare, locatarii trebuie să evite transformarea casei scării într-un spațiu de depozitare. Ghivecele cu flori pot înfrumuseța spațiul comun, însă amplasarea lor nu trebuie să reducă spațiul de evacuare și nici să împiedice accesul echipelor de intervenție.

Regula de bază este simplă: căile de evacuare trebuie păstrate libere și practicabile. Iar faptul că un obiect aparține unui locatar sau că a fost amplasat „doar pentru câteva ore” nu înlătură obligația de a respecta regulile de securitate la incendiu.