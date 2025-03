Ce se întâmplă cu facturile românilor după expirarea plafonării la energie. Burduja: „Avem un mecanism pentru consumatorii vulnerabili”

Ministrul Energiei a subliniat că românii pot găsi oferte în jur de 1 leu pe kWh, un preț competitiv în contextul actual al pieței / Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit vineri seara, la Antena 3 CNN, despre impactul pe care îl va avea expirarea plafonării prețurilor la energie începând cu data de 1 iulie 2025. El a subliniat că, deși facturile vor crește, consumatorii vulnerabili vor beneficia de un mecanism de sprijin, iar românii pot găsi oferte competitive pe piață.

De la 1 iulie 2025 expiră plafonarea prețului la energie electrică, iar din aprilie 2026 la gaz. Astfel, de la 0,68 lei pe kWh, cât este acum, românii vor plăti 1,6 lei pe kWh începând cu data de 1 iulie 2025.

„Îi rog pe toți românii să intre pe ANRE, pe comparatorul de prețuri, și să-și aleagă cea mai bună ofertă, sigur se găsesc oferte în jur de 1 leu.

Sigur, nu e 0,68 cât este cel mai mic plafon pentru acel consum, dar este un preț destul de competitiv pentru piața actuală. Până la 1 iulie se pot întâmpla multe.

Cine știe, se rezolvă conflictul din Ucraina, în scenariul optimist, și atunci Ucraina s-ar putea să redevină exportator către regiunea noastră, că s-a mai întâmplat acest fenomen. Și lumea se întreabă de ce plătim prețuri destul de mari, nu noi în facturi, că cele plafonate sunt printre cele mai mici”, a explicat ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.

Sebastian Burduja: „E posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi”

Sebastian Burduja a mai adăugat că pentru consumatorii vulnerabili, guvernul a implementat un mecanism de sprijin, care include un card de energie sau un voucher ce va compensa eventualele creșteri de preț.

„Deci, eu dacă am un consum mic de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei factura la curent. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile prețuri, spre exemplu pe oferta de care spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei, pare rezonabil. Dacă am un consum astăzi de peste 300 de kWh pe lună, păi am prin lege un plafon prin 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru.

Dacă sunt undeva între, pe la 250 kWh pe lună sau 280 kW pe lună, da, o să fie o mică creștere, dar eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanță, pentru ceilalți poate va fi ceva în plus, dar nu ar trebui să fie o povară atât de mare.

Dacă nu se întâmplă lucruri bune, s-ar putea să plătim ceva mai mult de acum încolo, însă noi sperăm să nu ajungem în scenariul ăsta și chiar dacă ajungem, pentru consumatorii vulnerabili, deci în sărăcie energetică, avem în ordonanță că până la 15 iunie avem un mecanism și vom primi acel card de energie sau voucher și va compensa din eventuala creștere la facturi

Deci, pentru situații de vulnerabilitate, că sunt familii cu mulți copii sau că sunt persoane care au un aparat medical și au un consum mai mare de energie electrică, acolo va interveni acest mecanism al statului și vor primi periodic o sumă de bani pentru a compensa prețul la facturi”, a mai explicat ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.