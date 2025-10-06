Condiții mai aspre pentru cei care vor să se pensioneze anticipat. Guvernul pregătește noi reguli în Pachetul 3 de măsuri

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru pensionare. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru pensionare. Deşi Pachetul 2 nu a trecut încă de Curtea Constituţională, Executivul lucrează deja la noi măsuri. Vor fi reguli mult mai aspre pentru cei care vor să iasă la pensie anticipat. Mai mult, de noile modificări sunt vizaţi şi pensionarii speciali. După ce veniturile foştilor magistraţi au fost tăiate, şi cele ale celorlalţi beneficiari de pensii speciale au fost luate în vizor.

Măsura care prevede înghețarea pensiilor va fi completată și de reguli mai dure pentru cei care vor să iasă la pensie anticipat. În prezent, legea permite celor care au depășit stagiul de cotizare complet cu 8 ani să ceară ieșirea la pensie mai devreme cu maxim 5 ani. Cuantumul pensiei însă este diminuat cu fiecare lună de pensionare anticipată. Guvernul vrea să înăsprească aceste reguli, astfel încât românii să rămână mai mult în câmpul muncii.

O altă reglementare pregătită de Guvernul Bolojan vizează pensiile speciale. După ce au redus cuantumul pensiilor pe care le primesc magistrații și au crescut vârsta de pensionare la 65 de ani, Guvernul își îndreapta atenția și către celelalte categorii de beneficiari de pensii speciale. Este vorba despre foști funcționari, parlamentari, foști angajați ai Curții de Conturi, foști diplomați și foști piloți civili.

În ceea ce privește reglementările pregătite de Guvernul Bolojan, a anunțat premierul că în pachetul trei de măsuri se va regăsi și interzicere cumulului pensiei cu salariul la stat. Măsura a fost inițial inclusă în pachetul doi, însă nu a ajuns la acord coaliția de guvernare și a fost retrasă. În prezent, angajații de la stat pot cumula pensia cu salariul, însă dacă măsura intră în vigoare, cei care lucrează la stat vor fi obligați să aleagă fie între pensie, fie între salariu. Aici, această măsură a fost aspru criticată de sindicatele din sănătate, care au atras atenția că dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci ne-am putea aștepta la un exod al medicilor.