Consilier Ministerul Sănătăţii: "Mulţi din românii de la Colectiv morţi în străinăte, trimişi în ţară fără autopsii. Aşa a vrut statul"

Declaraţia a fost făcută de Mihai Grecea, care cere Parchetului să investigheze această situaţie.

Tot astăzi, au fost date sentinţele în cazul Colectiv.

"Şansele mele erau undeva 50-50 să scap. Am avut arsură severă la plămâni. De atunci, s-a mai aplicat în lume acest tratament, cu rată de succes de 50%.

Eu am fost al şaptelea din lume care a scăpat cu aşa ceva, am avut puţin noroc, nu am mai fost transferat afară.

Au fost 88 de pacienţi critici, cu arsuri severe, şi doctorii au spus că sunt prea mulţi pentru întreaga Europă (...). Ne purtăm trauma mai departe.

Despre pedepsele azi, consider că sentinţa este începutul elucidării cazului Colectiv.

Mulţi din pacienţii morţi în străinăte, infectaţi, au fost trimişi în ţară fără autopsii, la solicitarea autorităţilor statului român.

Parchetul de la noi e dator să investigheze", a spus joi Mihai Grecea, fost consilier la Ministerul Sănătăţii şi supravieţuitor de la Colectiv.

Sentinţă definitivă în dosarul Colectiv. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis, definitiv, condamnarea patronilor clubului Colectiv, dar şi a primarului Cristian Popescu Piedone.

Astfel, primarul Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de închisoare, în timp ce Costin Mincu, patronul clubului, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, Paul Gancea - 6 ani şi 4 luni, iar Alin George Anastescu a fost condamnat la 11 ani şi 8 luni de închisoare cu executare.

Alte condamnări în dosarul Colectiv: