"Consum din 1999 droguri, heroină. Vreau să dau un sfat la cei din anturaj" | Mesajul sfâșietor al unui om al străzii

O echipă de voluntari le oferă multora mâncare, haine şi ajutor medical, în timp ce autorităţile nu au nici măcar o statistică oficială cu privire numărul oamenilor fără adăpost din Bucureşti.

Sute de oameni dorm pe străzile din Capitală, în scări de blocuri sau parcuri, iar mulţi dintre ei nici nu mai speră la o viaţă mai bună. În universul lor domină mizeria, bolile şi drogurile.

Spitalul "Bordura", acesta e numele dat de voluntarii ONG-ului Carusel locului din centrul Bucureștiului în care oamenii fără adăpost se strâng. Acolo, cei mai puţin norocoşi primesc o mână de ajutor.

"Aici la Spitalul "Bordura" avem o acţiune premedicală de mai bine de un an de zile în care ne-au căzut câteva sute persoane, cazuri sociale care au fost respinse de ambulanţă sau unităţile de primiri urgente", spune Florian Pena, voluntar prim-ajutor.

Cei mai mulţi nu au doar probleme de sănătate, ci şi dependenţa de droguri sau alcool care le amplifică chinul.

Un tânăr care abia îşi vazuse visul îndeplinit, a pierdut totul în faţa slăbiciunii la băutură.

"Mi-am văzut de proiectele mele, mi-a şi reuşit proiectul şi am dat cu undiţa în baltă, ca să zic aşa. Sunt IT-ist.

Am terminat site-ul propriu zis şi când am început să-l administrez, nu ştiu, am fost neîmpăcat aşa, nu ştiu, am vrut să beau o bere aşa de care nu am voie că eram şi pe tratament normal. Şi de la o bere am ajuns iar altceva şi nu e bine deloc", povesteşte un tânăr.

Poveștile lor sunt adesea sfâșietoare. Pentru unii dintre ei, aici este singurul loc unde se simt respectați, ascultați și în siguranță.

"Eu aveam cazierul curat. Mai mult de atât, viaţa m-a făcut să nu las chestiile acestea. Am stat şi pe stradă mulţi ani, consum din '99 stupefiante ca heroina.

Şi dau un sfat la ceilalţi prieteni din anturaj, ceilalţi viitori prieteni, nu ştiu, colegi să nu facă aşa ceva pentru că e foarte urât", spune un om al străzii.

Numărul oamenilor fără adăpost din Capitală se apropie de 1.000, o creştere cu aproximativ 10% faţă de anul trecut.