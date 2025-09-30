Cu cât ar putea crește salariul minim anul viitor. Ministerul Muncii analizează două variante

Pe masa Ministrului Muncii se află două variante de creştere a salariului minim brut. FOTO: Getty Images

Salariul minim brut ar putea fi majorat până la 4.752 de lei anul viitor. Pe masa Ministrului Muncii se află două variante de creştere, care urmează să fie discutate şi cu premierul Ilie Bolojan.

Având în vedere că din cei aproximativ un milion de angajaţi plătiţi cu venitul minim majoritatea lucrează în privat, statul ar avea de câştigat din această creştere.

Venitul minim garantat pe ţară ar putea creşte de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 lei brut. Dacă nu se păstrează şi deducerea celor 300 de lei, în primul scenariu, creşterea netă nu ar fi foarte mare.

Un al doilea scenariu prevede o majorare de până la 4.752 de lei brut. Salariul minim net ar ajunge la 2.831 de lei.

Sunt aproximativ un milion de angajaţi plătiţi cu salariul minim pe economie, cei mai mulţi la privat. Este şi motivul pentru care mediul de afaceri nu ar susţine creşterea, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei. Astfel, statul ar urma să câştige cel mai mult din această majorare, pentru că ar ajunge în visteria sa mai mulţi bani din contribuţii. Mai ales că în funcţie de salariul minim se calculează şi alte plăţi, cum ar fi contribuţiile pentru cei care lucrează part time sau cu drepturi de autor. La fel şi punctul de amendă este stabilit în funcţie de salariul minim garantat pe ţară.

Ministrul Muncii urmează să discute propunerile cu premierul Ilie Bolojan. România trebuie să majoreze salariul minim pentru a respecta formula la nivel european. Şi sindicatele au cerut această majorare.

