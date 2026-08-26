Cum ne micșorăm factura la energie în plină criză. Când trebuie folosită maşina de spălat şi la ce temperatură să setăm aparatul de AC

Cum ne micșorăm factura la energie în plină criză. Când trebuie folosită maşina de spălat. Sursa foto: Profimedia Images

Criza energetică continuă în România. Facturile la energie ar putea crește cu până la 15% în următoarele luni, pe fondul crizei energetice și al presiunii tot mai mari asupra sistemului național. Autoritățile le cer românilor să reducă voluntar consumul în orele de vârf. Iată câteva măsuri prin care românii şi-ar putea reduce consumul şi să facă economie şi la factura de energie electrică.

Este stare de alertă în energie, la nivel naţional, iar, până la 31 august, sunt valabile recomandările autorităţilor pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică, în intervalul orar 19-23.

Iată câteva măsuri prin care românii şi-ar putea reduce consumul: în intervalul orar menţionat nu ar trebui să folosim mari consumatori. De exemplu, maşina de spălat ar trebui folosită în timpul zilei. Iar dacă, totuşi, trebuie pornită seară, ea nu ar trebui folosită concomitent cu alţi mari consumatori, cum ar fi cuptorul electric.

O economie importantă ar putea fi făcută şi la aparatul de aer condiţionat. În loc să-l folosim la 20-21 de grade, ar trebui setat la 25-26 de grade. Astfel, s-ar reduce consumul la AC şi cu 10%.

Specialiştii mai recomandă, pentru un consum mai mic, să schimbăm şi becurile clasice cu unele cu led.

Românii pot fi plătiți dacă reduc consumul de energie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, în ședința Comitetului de Reglementare, Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism de piață prin care consumatorii eligibili, direct sau prin furnizori și agregatori, pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică, potrivit unui comunicat de presă oficial.

Noul mecanism introduce în piața de energie o resursă suplimentară: flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să își reducă temporar consumul și să valorifice această flexibilitate pe piață.