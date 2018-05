De-a viața ascunselea. Sandra Izbașa, despre ratarea la Campionatul Mondial din Londra, din cauza accidentării: ”S-a frânt totul într-o clipă”

Sandra Izbașa a vorbit sâmbătă după-amiază despre accidentarea care a avut-o la tendon, înainte

”Eram la un concurs, mă pregăteam de mondialele de la Londra, aveam șanse să câștig un aparat și să mă bat la individual compus pentru un loc pe podium și s-a frânt totul într-o clipă. Am luat-o ca atare, am zis că asta este și că Mondialul ăsta nu e pentru mine. Eram la Buzău. Am făcut prima diagonala și am simțit ceva la tendon, dar am zis că e ceva minor. La a doua diagonală mi s-a rupt tendonul, am aterizat pe burtă”, a declarat Sandra Izbașa la Antena 3.