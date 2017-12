Decizie surprinzătoare luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Ce se va întâmpla cu taxa pentru înmormântare

Saptamana aceasta a avut loc Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in care au fost luate mai multe hotarari.

Una dintre cele mai importante este ca preotii nu trebuie sa taxeze inmormantarile.

"Sfantul Sinod a reiterat interdictia conditionarii oficierii de catre preot a slujbei inmormantarii de plata vreunei taxe, mai ales in cazul familiilor sarace". Chestiunea cu "mai ales" cam lasa loc de intors preotilor pentru care banul e sfant.



Important e ca pozitia Episcopiei Salajului in acest caz este aceea de a nu se precepe taxe pentru slujba de inmormantare, dar purtatorul de cuvant al Episcopiei spune ca in Salaj au mai fost cazuri de taxare a slujbei de inmormantare, cu mentiunea "cu totul izolate", informeaza businessmagazin.ro.