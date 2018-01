Dezvăluirile unui medic psihiatru. Cum arată o zi obişnuită de lucru într-un ospiciu: Dacă sunt sărbători, secţia e plină de demenţi. Românii îşi internează mamele, ca să poată petrece în linişte

Foto: pixabay.com

Un cunoscut medic psihiatru a postat pe contul său de Facebook jurnalul unei zile de muncă. Dr. Diana Cîrjaliu-Meliu este specialist în cadrul secţiei de Psihiatrie de la Palazu Mare, ce aparţine de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Doctoriţa a fost şef de secţie câţiva ani.

„Aura. Mă strigă pe nume şi se repede în fugă la mine, apucându-mă strâns de braţ. Îşi dă ochii peste cap, să mă convingă că are distonie acută, că să-i reduc doză de neuroleptic. Îi spun s-o lase baltă şi renunţă. S-a trezit la 4 dimineaţa şi de atunci trage de uşi, înjură şi blesteamă. E în secţie deja de o săptămână şi are prescrise numai două jumătăţi de pastilă pe zi”, a povestit medical.

Dr. Diana Cîrjaliu-Meliu a precizat că în perioada sărbătorilor se internează tot mai mulți bătrâni pentru că fii lor vor să petreacă în liniște de Crăciun și de Revelion.

„Le văd întâi pe bătrâne. Dacă sunt sărbători, secţia e plină de demenţi. Românii îşi internează mamele, ca să poată petrece în linişte. Nu taţii, pentru că nu mai sunt; femeile sunt mai longevive. Şi-au îngropat soţii şi le-a venit rândul să fie îngropate într-o secţie de psihiatrie. Aparţinătorii mint că acasă sunt agitate etc, etc, apoi vezi că abia se pot ridica în şezut şi nu scot o vorbă. Poate vor fi luate după ce trece urgia sărbătorilor, dar nu se ştie”, spune medicul.



„În cursul nopţii s-au internat numai doi alcoolici, unul în sevraj necomplicat, altul în delirium. Va intră şi primul în delirium, pentru că acasă a avut două crize de epilepsie alcoolica. A avut noroc că nu a murit”, a mai menționat medicul psihiatru.