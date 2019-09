Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț român s-a stins din viață la doar 31 de ani

Bogdan Seitan/ Facebook

Un tânăr cântăreț s-a stins din viață subit, la doar 31 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc și nu pot accepta faptul că nu îl vor mai vedea niciodată.

Bogdan Șeitan a murit prematur, la doar 31 de ani. Artistul s-a stins din viață în urma unei scurte suferințe și a lăsat în urma lui numai lacrimi și durere. Bogdan Șeitan a cântat încă de la vârste fragede și a fsot solistul Ansamblului Folcloric Ghiocelul din Câmpina, dar și al Ansamblului Folcloric Perinița, scrie spynews.ro.

"Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia, nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu", spunea Bogdan cu câțiva ani în urmă, despre pasiunea lui, muzica.

Rudele, prietenii, dar și apropiații nu își pot reveni, mai ales că tânărul artist era un membru foarte activ al comunității și toată lumea îl îndrăgea.