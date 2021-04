Dr. Laurențiu Belușică, despre Spitalul Foişor, Bucureşti: "Ortopezii sunt singuri, vor îngriji ceva mai greu pacienţii COVID"

Toţi pacienții de la Spitalul de Ortopedie Foişor din București, unul dintre cele mai mari din țară, au fost evacuați pentru că unitatea a fost transformată în regim de urgenţă în spital pentru pacienţii COVID-19. Mulţi din pacienţii evacuaţi au suferit intervenții chirurgicale acum câteva ore, iar rudele acestora sunt disperate pentru că nu li s-a dat nicio indicație sau vreun răspuns la cum se vor îngrijii pacienţii ieşiţi din terapie intensivă.

Dr. Laurențiu Belușică, managerul spitalului din Găești, a comentat decizia prin care s-a decis ca Spitalul de Ortopedie Foisor din Bucureşti a fost evacuat de urgenţă pentru a fi transformat în spital COVID.

"Înţeleg bine spital Foişor devine Covid ?

Dacă da:

1. Anesteziștii sunt obișnuiți cu rahianestezii, anestezii generale la bolnavi cu comorbidități, mai greu.

2. Ortopezii sunt singuri, vor îngriji ceva mai greu ca mine bolnavi de COVID plus ca eu am internist, pneumolog lângă mine, el nu are.

3. Spitalul super aseptic se contaminează irecuperabil", a spus medicul Laurenţiu Beluşică pe Facebook.

Medicul Tudor Ciuhodaru, despre pacienţii evacuați de la Spitalul Foişor, Bucureşti: "Este aproape crimă cu premeditare! Nu credeam că o să văd aşa ceva!"

Nu credeam că o să văd așa ceva vreodată! Pe mine m-a interesat întotdeauna viața oamenilor și știința. Este incredibil! Nu am crezut vreodată că o să văd așa ceva în România!

Aproape că este o crimă cu premeditare! Ce țară europeană ce țară Nato ,nu spunem că vrem să fim tratați la Iaș la Bucureșt la fel ca la Bruxelles? Dar aceste imagini sunt absolut revoltătoare!

"Spitalul modular de la Lețcani stă închis și acolo sunt 100 de paturi de terapie intensivă"

Mă întreb ce s-a întâmplat în tot acest interval de timp. Am venit de atâta timp cu o strategie, cu un plan pe care să fie aplicat în această pandemie dar nu s-a făcut nimic! De la aceea testare extinsă regulată, gratuită până la creșterea capacităților de terapie intensivă. Şi mă întreb și eu poate vede cineva că, de trei luni de zile spitalul ăla modular de la Lețcani stă închis și acolo sunt 100 de paturi de terapie intensivă și cel puțin alte sute de paturi pentru pacienții care au nevoie de suport", a spus medicul Ciuhodaru la Antena 3.

