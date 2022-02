Dragoş Frumosu, preşedinte Sindalimenta, scenariu sumbru: "Vom intra în faliment. Guvernul a pierdut de sub control situaţia"

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat azi după ședința Biroului Executiv al partidului, că din punctul lui de vedere, „când plafonezi preţurile, există riscul de a avea o penurie şi să vedem cozi la magazine”.

Declarația vine după ce PSD a cerut o astfel de măsură în contextul scumpirilor uriașe. De cealaltă parte premierul Nicolae Ciucă ia în calcul să aplice TVA 0 la alimente de la jumătatea acestui an, spun surse politice.

„Iertați-mă că spun aşa dar eminența asta cenușie a Guvernului României şi a economiei romanești Florin Cîţu cred că nu ştie ce vorbeşte. Declaraţiile sale sunt într-o totală disonanță cu ceea ce se întâmpla acum pe piaţa românească.

De asemenea, cred că domnul Ciolacu a avut o declaraţie eronată, puţin greșită vizavi de plafonarea preţurilor. Am să fiu foarte clar.

În condițiile în care plafonăm preţurile alimentelor la un anumit nivel dintr-o perioadă a anului trecut, ținând cont de creșterile preţurilor la materie primă, la energie la gaze la combustibil, cum să reziste acestă industrie alimentară.

„Într-o lună de zile intră în faliment. Oamenii ăștia au scăpat situaţia de sub control"

Într-o lună de zile intră toată în faliment. Oamenii ăștia au scăpat situaţia de sub control. Trebuiau să ia măsuri de acum 2 ani de când noi am tras semnale de alarmă când am avut secetă, când a început pandemia, când s-a liberalizat preţul la energie şi gaze.

Orice măsură este binevenită, dar nu este suficient pentru că discutăm de preţuri mari. Orice scădere sau toate însumate ajută, dar nu sunt suficiente. Ei (n.r guvernanții) trebuie să asculte de experții din industria alimentară vizavi de cerințele care le-au fost înaintate, inclusiv faţă de salariile angajaților din industria alimentară pe care noi le dorim să fie la același nivel cu cele din construcții.

„Oare această coaliţie urmărește în totalitatea ei interesele românilor?"

Industria alimentară este o industrie strategică a acestei ţări. Vorbim despre mâncare, vorbim despre siguranța şi sănătatea alimentelor.

Oare această coaliţie urmărește în totalitatea ei interesele românilor? Pentru că văd că unii trag hăis şi unii trag cea.

Ei trebuie să fie uniți să meargă împreună la Bruxelles să ceară modificarea PNRR", a explicat Dragoş Frumosu, preşedinte Sindalimenta, la Antena 3.