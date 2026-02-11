După sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară, și cei de la Sanitas sunt pregătiți de grevă generală: Decizia e luată

Liderul Federației Sanitas, Viorel Hușanu, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că decizia pentru a declanșa greva generală e luată. FOTO: Facebook Federația Sanitas

„Hotărârea pentru a declanșa greva la Sanitas e luată.

Avem mai multe variante, ca să nu fie declarată ilegală.

Avem o posibilă grevă pe politici guvernamentale care afectează condițiile de muncă și veniturile angajaților.

Avem un act de grevă pe care-l gândim pentru drepturi și varianta de grevă de solidaritate.

Declanșăm greva generală când se vor reduce veniturile cu 10%”, a spus Viorel Hușanu.

Sindicaliștii de la Federația Solidaritatea sanitară au anunțat că vor intra în grevă generală dacă le vor fi tăiate salariile cu 10%. Aceștia avertizează că, deși salariile de bază nu ar urma să fie diminuate, tăierile s-ar putea face din sporuri și indemnizații, ceea ce ar afecta peste 216.000 de angajați din spitale și ar încălca prevederile contractului colectiv de muncă.

„Vrem să intrăm în grevă generală întrucât nemulțumirile noastre sunt multe, iar acum – suplimentar – acest proiect de lege care se află în transparență decizională vine și spune că toate cheltuielile salariale vor fi reduse cu 10% fără nicio excepție, aici intrând și spitalele din zona publică”, a declarat Anca Ciora, vicepreședinta Federației „Solidaritatea Sanitară”, la Sinteza Zilei.

Într-un comunicat transmis marți, Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că „greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a declarat „100%” împotriva propunerilor de austeritate care vizează sistemul medical. Acesta și-a exprimat opoziția totală față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede o reducere de 10% a veniturilor personalului din sănătate, invocând experiența sa directă din secțiile de Terapie Intensivă.