Un elev de 16 ani din Gorj a obţinut medalia de aur la Olimpiadă învâţănd singur o disciplină care nu este predată în şcoli

Mihai Bratu are 16 ani și studiază la secția de matematică informatică intensiv de la Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" din Târgu Jiu. Pasiunea pentru Lingvistică, materia predată doar la facultățile de Limbi Străine, i-a adus medalia de aur la concursul internațional.

„La proba individuală am avut de rezolvat în șase ore cinci probleme. Pe una dintre probleme am rezolvat-o în jumătate de oră și am obținut punctajul maxim", povestește Mihai Bratu.

Problemele la Olimpiada Internațională de Lingvistică au fost foarte dificile

„Am fost pregătiți de foști olimpici internaționali. Am avut o pregătire destul de intensă de două luni. Sunt probleme de la Olimpiada din America", a mai spus tânărul elev.

Din pasiune, Mihai a studiat singur lingvistica din clasa a V-a.

„Nu sunt foarte cunoscute aceste limbi. Trebuie să deducem regulile de gramatică, schimbările fonetice", a explicat Mihai Bratu.

Doar pentru lingvistică Mihai lucrează aproximativ 8 ore pe zi, dar nu neglijează celelalte materii și are doar note de 10. Lingvistica este disciplina prin care cei care o studiază pot determina regulile unei limbi vorbite pe planetă chiar dacă nu o cunosc.

