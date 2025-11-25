Experiment Antena 3 CNN: În ce oraș din România poţi cumpăra cele mai multe alimente cu 100 de lei. Cazul Oradea

Publicat la 12:54 25 Noi 2025

Experiment Antena 3 CNN: În ce oraș din România poţi cumpăra cele mai multe alimente cu 100 de lei. Cazul Oradea.

Într-un an cu inflaţie de 10%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut substanţial, iar 100 de lei valorează tot mai puţin. Un experiment Antena 3 CNN arată ce mai poţi cumpăra cu această sumă, de exemplu, într-o piaţă din Oradea.

Georgiana Botez, reporter Antena 3 CNN, a mers într-o piaţă din Oradea cu o listă de cumpărături pentru micul dejun şi prânz, cu scopul de a achiziţiona produse necesare pentru 4 persoane. De la carmangerie, a cumpărat pulpe şi ouă, pe care a cheltuit o treime din bugetul total de 100 de lei.

Apoi, a cumpărat 300 gr de telemea de vacă (1 kg - 35 de lei). Ulterior, a completat coşul de cumpărături cu legume: trei roşii, doi castraveţi, dar şi morcovi, păstârnac şi ţelină. În final, a cumpărat şi o pâine de casă.

"În piețele din Oradea, 100 de lei acoperă strictul necesar pentru 2 mese pe zi, în cazul unei familii cu 2 copii. Dacă facem un calcul, într-o lună vorbim despre 3.000 de lei", a afirmat reporterul Antena 3 CNN.

BNR înrăutățește prognoza de inflație

BNR a transmis luni că motivele care au dus la o creștere accelerată a inflației în ultimele luni sunt expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a prețului la energia electrică și majorarea începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor. De asemenea, BNR preconizează o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente.

“S-a observat că efectele directe tranzitorii exercitate de cele două șocuri inflaționiste succesive pe partea ofertei au afectat prioritar dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, în principal prin scumpirea drastică a energiei electrice și mai modestă a combustibililor, al căror impact a fost în mică măsură atenuat de ieftinirea fructelor și legumelor.

La rândul ei, rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accelerat ascensiunea în trimestrul III, mărindu-se la 8,1 la sută în septembrie 2025, de la 5,6 la sută în iunie, în condițiile creșterii substanțiale a dinamicii prețurilor pe segmentul serviciilor – până la un nivel de două cifre –, precum și pe cel al alimentelor procesate, și într-o mai mică măsură în cazul subcomponentei mărfurilor nealimentare”, au remarcat membrii Consiliului de Administrație al BNR.

Prețurile alimentelor și produselor de bază cresc din nou înainte de Sărbători

Mâncarea și băutura se scumpesc din nou, chiar înainte de sărbători. Furnizorii au trimis deja magazinelor noile liste de prețuri. Carnea, de exemplu, va costa cu 20% mai mult decât acum. Prețul șampaniei se va majora cu 15 procente, iar pentru legume vom plăti mai mult cu 6%.

Un coș de cumpărături care astăzi costă aproximativ 250 de lei va ajunge la 280 de lei până la finalul lunii, arată estimările comercianților. Carnea va înregistra cele mai mari creșteri de preț. Carnea de pui ar putea fi mai scumpă cu 12%, iar cea de curcan cu 7%. Potrivit estimărilor specialiștilor, în magazine aceasta ar urma să fie mai scumpă chiar și cu 20% decât în prezent.