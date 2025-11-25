Facturile la utilităţi şi preţurile carburanților pun presiune pe bugetul românilor. Cât ajunge întreținerea la bloc, în lunile geroase

1 minut de citit Publicat la 09:42 25 Noi 2025 Modificat la 09:54 25 Noi 2025

Facturile la utilităţi şi preţurile carburanților pun presiune pe bugetul românilor. Foto: Getty Images

Facturile la gaze, la curent electric, dar şi preţurile carburanților pun presiune pe bugetul românilor în această iarnă. În lunile geroase, proprietarul unui apartament poate plăti la întreţinere şi 1.000 de lei. Un plin de motorină a ajuns să coste cu peste 20 de lei mai mult faţă de luna trecută. Presiunile din piaţă anunţă o iarnă extrem de costisitoare.

În această iarnă, energia îi costă scump pe români. Ultimele analize ale experţilor în energie arată faptul că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică, raportată la puterea de cumpărare. Aceste statistici se văd şi în ceea ce priveşte facturile la energie electrică, de exemplu.

Înainte să fie eliminată plafonarea, astă-vară se plătea pentru o factură de 100kwh aproximativ 63 de lei. Acum, în funcţie de furnizor, se plăteşte dublu pentru acelaşi consum.

Vin şi primele facturi la gaze naturale din această iarnă. De exemplu, pentru o factură de 140 mc se plătesc 400 de lei. Dacă ne gândim la lunile geroase, când vor scădea şi mai mult temperaturile, consumul ar putea ajunge la peste 300 mc, iar facturile - aproape 1.000 de lei.

În piaţă există în continuare presiuni în ceea ce priveşte preţul carburanților. Pentru un plin de 50 de litri de motorină plătim cu peste 20 de lei în plus, faţă de luna trecută.

Jumătate din factura la curent e formată din taxe și tarife

Statul este cel mai mare câştigător după explozia preţurilor la combustibili şi energie. Potrivit calculelor Antena 3 CNN, statul încasează aproape jumătate din banii plătiţi pentru fiecare litru de combustibil prin taxele aplicate.

Doar acciza, care se majorează anual, reprezintă peste 30% din prețul motorinei, care a depășit recent 8 lei litrul. Același lucru se întâmplă și în cazul facturilor la energie și gaze: aproape jumătate din valoarea facturii ajunge direct sau indirect în visteria statului prin taxe și impozite. În acest context, ministrul Energiei a anunțat că există discuții pentru reducerea TVA-ului din factură.

După toate aceste scumpiri, statul este principalul câștigător, pentru că jumătate din prețul fiecărui litru de carburant ajunge la buget, prin taxele colectate.