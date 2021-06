Cum a reuşit o femeie de 76 de ani din Satu Mare, bolnavă şi fără un loc de muncă să îşi cumpere o casă: "Am reușit pentru că am avut un obiectiv"

Ana-Maria Osvath este un exemplu de viaţă care demonstrează că niciodată nu este prea târziu să îţi propui un obiectiv şi să priveşti totul dintr-o altă perfectivă a posibilităţilor, indiferent de vârstă.

De profesie contabilă și după mai bine de 25 de ani munciți Ana-Maria Osvath a avut o viaţă marcată de multe greutăți și provocări. În urma un divorț a pierdut tot ce avea. La scurt timp, a fost diagnosticată și cu o boală care nu i-a mai permis să muncească, astfel că a ajuns să locuiască la Adăpostul de Noapte din Satu Mare.

Acolo a găsit motivația pentru a se reintegra în societate şi a decis să îşi schimbe radical viaţa.

Timp de 11 ani sub coordonarea Direcției de Asistență Socială și Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpostul de Noapte din Satu Mare, Ana-Maria Osvath a reuşit să strângă banii necesari pentru a-şi lua o casă.

"Am reușit să strâng acești bani pentru că am avut un obiectiv. Doar așa poți să faci economii, dacă știi pentru ce strângi și îți dorești mult ceva.

Am vrut să mă mut la casa mea, să am parte de o bătrânețe liniștită. Îmi place casa, are o grădină frumoasă, e micuță și stilul tradițional îmi amintește de casa bunicilor", a povestit senioara presei locale.

În ultimul an, 14 persoane au reușit să părăsească Centrul Social de Urgență și să se integreze pe piața muncii, devenind oameni care prin eforturi proprii reușesc să își depășească condiția și să se descurce singuri.

Toți aceștia i-au devenit senioarei familie şi împreună cu alți oameni generoși o vor sprijini se facă reparațiile necesare și lucrările de amenajare a locuinței, astfel încât să se poată bucura de tot confortul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal