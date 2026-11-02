Fundația Dana Voiculescu lansează campania „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi” - peste 400 de copii din patru județe vor primi daruri

2 minute de citit Publicat la 12:31 02 Noi 2026 Modificat la 12:31 02 Noi 2026

Foto: Fundația Dana Voiculescu

Pentru al patrulea an consecutiv, Fundația Dana Voiculescu lansează campania „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi” - o inițiativă care se desfășoară în perioada 2 noiembrie - 7 decembrie, prin care magia Crăciunului ajunge la copiii din comunități vulnerabile din mai multe județe ale țării.

Anul acesta, peste 400 de copii din județele Tulcea, Brăila, Vrancea și Ialomița și-au pus dorințele pe hârtie și îl așteaptă pe Moș Crăciun.

Cum poți deveni și tu Moș Crăciun pentru o zi?

Imaginează-ți bucuria unui copil care, de Crăciun, descoperă că cineva s-a gândit la el. Că undeva, un om cu suflet mare i-a pregătit un dar, i-a pus în el dragoste, speranță și puțină magie. Tu poți fi acel om!

Nu trebuie să ai puteri magice, să porți costum roșu sau să conduci o sanie. Trebuie doar să-ți dorești să faci o diferență în viața unui copil. Oricine poate deveni Moș Crăciun pentru o zi, iar totul începe cu un gest simplu: completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul nostru.

După înscriere, un membru al echipei FDV te va ghida pas cu pas, oferindu-ți toate informațiile necesare pentru pregătirea cadoului și trimiterea lui către Fundație.

De aici, magia devine misiunea Fundației Dana Voiculescu. Echipa FDV se ocupă cu grijă de colectarea, verificarea și organizarea tuturor darurilor, pentru ca fiecare cadou să ajungă în siguranță la copilul căruia îi este destinat.

Iar când Crăciunul se apropie, echipa FDV pornește din nou la drum, într-o călătorie încărcată de emoție. Cu fiecare oprire, cu fiecare cadou dăruit și cu fiecare zâmbet adus, aceștia duc mai departe nu doar daruri, ci emoție, speranță și dovada că nimeni nu este uitat.

Cum alegem comunitățile în care ajungem?

Niciun copil nu ar trebui să simtă că bucuria Crăciunului este doar pentru alții. Tocmai de aceea, fiecare comunitate inclusă în campania Fundației Dana Voiculescu este aleasă cu grijă, astfel încât binele, generozitatea și solidaritatea să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

În spatele acestei povești se află o întreagă rețea de oameni cu suflet mare: școli, primării, biserici, centre de zi și voluntari locali, care ne ajută să ajungem la copiii pentru care un gest de bunătate poate însemna enorm.

Mulți dintre copiii beneficiari ai campaniei cresc în familii monoparentale sau sunt îngrijiți de bunici care fac eforturi uriașe pentru a le asigura chiar și cele mai simple lucruri. Sunt copii pentru care o jucărie nouă, o pereche de ghete călduroase sau un fular pot însemna mai mult decât un cadou. Pot însemna bucurie, grijă, iubire și sentimentul că nu sunt singuri.

Poate că pentru noi este doar o jucărie. Pentru ei, poate fi primul cadou primit de mult timp. Poate că pentru noi este doar o pereche de ghete. Pentru ei, poate însemna o iarnă mai caldă. Iar pentru un copil care a învățat prea devreme că nu poate avea tot ce își dorește, faptul că cineva s-a gândit la el poate însemna lumea întreagă.

Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi!

Înscrierile sunt deschise pe site-ul oficial al Fundației Dana Voiculescu: www.fundatiadanavoiculescu.ro

Formular de înscriere:

https://fundatiadanavoiculescu.ro/fii-si-tu-mos-craciun-pentru-o-zi/

Contact: +40 741 174 899

Alege una sau mai multe scrisori, descoperă dorințele unor copii care așteaptă magia Crăciunului, pregătește darurile și oferă-le bucuria de a ști că cineva, undeva, s-a gândit la ei.

Nu trebuie să faci un miracol. Trebuie doar să faci un gest din inimă.

Anul acesta, o scrisoare poate ajunge la tine, un cadou poate pleca din mâinile tale, iar un zâmbet de copil poate deveni cea mai frumoasă răsplată. Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi! Pentru unul, doi sau pentru cât mai mulți copii!