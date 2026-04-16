Guvernul a aprobat biletele de tratament balnear pentru 2026. Peste 114.000 vor fi acordate prin Casa de Pensii

O cură de 16 zile, cu trei mese pe zi si patru proceduri de tratamente costă jumătate de pensie pentru cei cu veniturile sub 3340 de lei. Foto: Agerpres

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în 2026 prin Casa Naţională de Pensii Publice, potrivit unei hotărâri adoptate în şedinţa de joi a Guvernului, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Programul este derulat prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

„Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în 2026 prin Casa Naţională de Pensii Publice. Durata unei serii de tratament balnear este 16 zile, iar durata tratamentului balnear de 12 zile”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Ea a menţionat că ordonanţa de urgenţă privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România urmează să fie adoptată într-o şedinţă de guvern ulterioară.

„În ceea ce priveşte ordonanţa de urgenţă a guvernului privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ea a rămas deocamdată în primă lectură, urmând să mai sufere unele rafinări şi să fie adoptată într-o şedinţă ulterioară”, a precizat Ioana Dogioiu.