Horia Moculescu, luat de urgență cu SMURD: Am fost un simptomatic fără coronavirus

Horia Moculescu a respectat măsurile impuse în pandemie şi nu părăsit locuinţa având în vedere că suferă şi de o afecţiune pulmonară care s-ar putea agrava în contextul unei îmbolnăviri cu COVID 19.

Timp de mai bine de 40 de ani a fost un fumător înrăit şi deşi s-a lăsat de acest obicei, a rămas cu o tuse cronică dar şi cu o bronșită acută.

”Sunt țintă perfectă. Se spune că sunt pacienți asimptomatici. Eu am fost un simptomatic fără coronavirus, fiindcă am avut toate simptomele. Am dat peste două fete extraordinare la urgențe.

M-am simțit jenat să le pun în situația asta. Am făcut trei teste. Totul a fost de foartă bună calitate în relația pacinet-servicii medicale.

Ultimul test a fost și el negativ. Am urcat în goană o scară, venind de la cumpărături cu două sacoșe grele. Lipsa de aer, am avut și febră de 37,7, simptome tipice. Fata mea s-a speriat. Am chemat SMURD, aveam 39 temperatură când am ajuns la spital. Mi-au dat tratament și am venit acasă”, a zis Moculescu, exclusiv pentru Antena 3.