În anul austerităţii, românii au cheltuit mai mult ca niciodată, de Black Friday. Un ieşean a cumpărat 7 lingouri de aur, cu 85.000 lei

1 minut de citit Publicat la 13:45 08 Noi 2025 Modificat la 13:49 08 Noi 2025

În anul austerităţii, românii au cheltuit mai mult ca niciodată, de Black Friday/ Sursa foto: Getty Images

Vânzări-record în anul austerității, pe platformele online, de Black Friday 2025. Electrocasnice, cosmetice sau haine - toate au fost vânate de cei care au căutat oferte. Un bărbat din Iaşi, de exemplu, a cumpărat nu mai puţin de 7 lingouri de aur, pentru care a plătit 85.000 de lei. Cea mai scumpă comandă a fost, însă, un apartament.

Românii au cumpărat, de Black Friday 2025, şi produse ieșite din comun. Unul dintre cele mai mari magazine online din România a cosemnat, în primele 12 ore de la startul ofertelor, vânzări totale de peste 896 de milioane de lei. În topul produselor comandate se numără: cosmeticele, produsele de curăţenie, laptopuri, căști, telefoane şi electrocasnice.

Au mai fost vândute bilete la festivaluri, bilete de avion, nopţi de cazare. S-au mai comercializat peste 45 de tone de carne de porc şi 22 de maşini. Black Friday 2025 continuă în România şi în zlele următoare, inclusiv în acest weekend.

Oferte "Black Friday" la curent electric. Cine vinde la 1 leu pe kWh

Furnizorii de electricitate din piața românească au venit cu oferte de tip "Black Friday" la energie, semnalează Antena 3 CNN. Este vorba despre prețuri reduse, acordate în general clienților noi, la nivelul de un leu / kilowatt-oră (kWh) sau ușor peste acest prag, valabile între câteva luni și un an.

E.ON oferă curent la un leu pe kilowatt-oră și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an, însă doar pentru cei care încheie primele 1.000 de contracte. PPC avansează un preț de 1,06 lei / kWh, preț fix pentru noii clienți, timp de 12 luni. Electrica Furnizare propune un tarif între 1,30 și 1,38 de lei pe kilowatt-oră, în funcție de zonă, valabil doar pentru clienții noi, prețul fiind garantat fix până la 30 iunie 2026.

George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a comentat aceste oferte la Antena 3 CNN.

"Ce îmi doresc eu este ca această ofertă să nu fie urmată, din nou, de o perioadă de lipsă de oferte atractive pentru consumatorii de energie electrică din România, ci lucrul acesta să devină o preocupare permanentă a furnizorilor", a spus președintele ANRE.