Incendiu masiv în Tulcea, la Plauru. Romsilva: "Localnicii spun că ar fi fost provocat de o dronă"

1 minut de citit Publicat la 20:28 26 Aug 2026 Modificat la 20:30 26 Aug 2026

Incendiu la Plauru, Tulcea. Localnicii spun că ar fi fost provocat de o dronă. Sursă foto: captură video Romsilva via Facebook

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit miercuri, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea, a comunicat Regia Națională a Pădurilor Romsilva într-un anunț făcut pe Facebook.

Cauza cea mai probabilă a incendiului ar fi explozia unei drone, se spune în postare.

Incendiul a afectat inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

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"Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone.

În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă", precizează textul publicat pe Facebook, la care este atașat un videoclip.

Regia menționează că s-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112 și adaugă că "sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând să se intervină și cu personal silvic din zonele adiacente, cu motopompe și alte echipamente specifice".