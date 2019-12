INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ 2020. Ce se întâmplă cu persoanele care își pierd locul de muncă anul viitor

INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ 2020. Angajații concediați pe întreg parcursul anului viitor vor beneficia de trei indemnizații suplimentare de șomaj, față de numărul de indemnizații pe care ar trebui să le primească în mod normal, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor.

INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ 2020. Măsura este gândită pentru protecția celor care, din motive independente de ei, rămân fără un loc de muncă, în condițiile în care, la nivel european, apar primele semne de recesiune, iar cei mai mulți angajatori, în astfel de condiții, își reduc sau chiar își întrerup activitatea, scrie avocatnet.ro.

INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ 2020. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială stabileşte că cei ce rămân fără un loc de muncă până la sfârşitul anului viitor vor beneficia de şomaj mai mult timp decât este normal.

INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ 2020. Astfel, cei ce sunt concediaţi din motive ce nu ţin de ei (falimentul firmei, concedieri colective etc.) până în ultima zi a lui 2020 vor primi 3 indemnizaţii de şomaj în plus faţă de cât au dreptul legal. Spre exemplu, dacă o persoană va fi concediată anul viitor şi ar avea dreptul la şase luni de şomaj, după intrarea în vigoare a acestui act normativ, va primi şase indemnizaţii plus trei suplimentare, în total, nouă indemnizaţii de şomaj. Pentru a se putea aplica, documentul are nevoie de adoptarea în Parlament şi de semnătura şefului statului.