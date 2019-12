„Într-o zi, fiica mea a venit la mine cu părul căzut în mână și m-a întrebat de ce acum. Mă ascund în baie și plâng. Mă cert cu Dumnezeu și îl intreb de ce”

Rebeca era un copil fericit, până într-o zi când a primit un diagnostic crunt. A dat sala de judo și întâlnirile cu prietenele sale pentru spitale, unde a început o luptă pentru supraviețuire.

Povestea ei a apărut pe Salvează o inimă, la care părinții au apelat în încercarea de a reuși să strângă suma necesară pentru ca Rebeca să primească tratament.

Recent, mama ei a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, despre evoluția fetiței.

„Mi-am inceput ziua incercand sa ii explic fiicei mele de ce parul ei frumos si lung ii va cadea treptat. Ne pregateam de asta de ceva timp, insa momentul in care a venit la mine cu parul in mana intrebandu-ma de ce acum si de ce asa m-a luat prin surprindere si, totodata, m-a socat. Este abia inceputul, din nefericire. Ma ascund in baie si plang; ma cert cu Dumnezeu, il intreb de ce, nu primesc raspuns. Ma gandesc ca e o incercare de la Divinitate, imi sterg lacrimile, ma "scutur" de gandurile negative, imi pun speranta in aceiasi Divinitate cu care ma certam acum 1 minut si ies din camera cu un zambet fals, dar necesar. Rebeca este puternica, optimista, speră sa se intoarca acasa sanatoasa. Nu ma poate vedea daramata. Ma cheamă la joaca, timpul trece greu. Maine mergem la clinica. Multumim pentru contribuția financiară, dar si pentru rugaciunile si gandurile bune”, a scris Mădălina Cojocaru.