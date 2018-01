Invitat-surpriză al Custodelui Margareta la Palatul Elisabeta, de Ziua Unirii

Vlad, liceanul care a înghenuncheat în fața catafalcului Regelui Mihai I la Sala Tronului, în Palatul Regal din București, s-a numărat printre invitații Majestății Sale Margareta și ai Principelui Radu la Palatul Elisabeta ieri, 23 ianuarie 2018, în ajunul Zilei Unirii. #MajestateaSaMargareta #margaretacustodelecoroanei #regelemihai #palatulelisabeta #romaniaregala

