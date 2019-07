Klaus Iohannis, declarații după ședința CSAT cu privire la crimele din Caracal: Este obligatorie eliminarea din sistem a angajaților care nu își fac treaba

foto- presidency.ro

Klaus Iohannis a ținut o declarație de presă după ședința CSAT convocată cu privire la crimele din Caracal. Președintele susține că guvernele sunt pline de incompetenți, iar corupția distruge statul.

”Această dramă arată unde este dus statul cu instituțiile lui atunci când pe primul loc sunt puse salvarea și protejarea infractorilor și când deschiderea porților închisorilor devine grija decidenților politici. Modificările aduse legilor Justiției, valul de pensionări din sistemul de ordine publică și siguranță națională, recursul compensatoriu, toate au generat grave vulnerabilități la adresa securității naționale, cu efecte din cele mai dramatice.

Am ajuns aici pentru că guvernele din ultimii ani au umplut țara de incompetenți în funcție. Au pus în funcții slugi și oameni incapabili. Corupția și incompetența distrug statul.

Am cerut instituțiilor responsabile să prezine în CSAT o anchetă completă privind cazul de la Caracal. Datele prezentate în rapoarte prezintă o serie de deficiențe grave, dintre care amintesc întârzieri nejustificate în declanșarea investigațiilor. Este obligatorie eliminarea din sistem a celor care nu-și fac această datorie. Din analiza în CSAT s-a demonstart că instituțiile în urma unui șir de erori fundamentale nu au reuțit să asigure dreptul la viață. M-am consultat cu specialiștii. Nu am atribuții decât în CSAT. Dar voi transmite soluții pentru ca astfel de situații să fie prevenite.

Până la sfărșitul lunii august am cerut guvernului soluții, ca să nu mai existe acțiuni criminale ale guvernului. De asemenea am solicitat Guvernului să analizeze în regim de urgență legislația actuală în cazul infracțiunilor grave și foarte grave.”, a spus Iohannis.

”Erorile inacceptabile” ale instituțiilor statului, discutate de Klaus Iohannis în ședința CSAT pe tema crimelor din Caracal:

”Am cerut institutiilor responsabile sa prezinte in CSAT o ancheta. Datele reflecta o serie de deficiente grave din care amintesc: intarzieri nejustitificate in declansarea investigatiilor, nerespectarea procedurilor interne privind raportarea si monitorizarea evenimentelor, nerespectarea metodologiei de lucru privind mecanismul national 'Alerta rapire copil' precum si a protocolului de cooperate MAI - Parchet, atitudinea refractara a lucratorilor dn Politie fata de victima, acestia neimplicandu-se pentru obtinerea de date necesare identificarii locatiei, cooperarea interinstitutionala dintre operatorii 112 pe fondul pregatirii deficitare a acestora, lipsa dotarilor atat cu mijloace de deplasare, comunicatii si tehnica in domeniul IT, dimensionarea deficitara a structurilor operative si dotare cu specialisti, una dintre cauzele principale de deprofesionalizare a institutiilor a fost numirea pe criterii politice in functii, nu pe competenta profesionala, din analiza CSAT s-a constatat ca institutiile cu responsabilitati in domeniul protectiei cetatenilor nu au reusit in urma unor erori inacceptabile nu au reusit sa asigure dreptul fundamental la viata”, a adăugat Președintele.